«Когда я сдавал кровь, эта девочка еще не родилась». 33-летний пермяк рассказал, как стал донором костного мозга для 6-летнего ребенка с лейкемией

Весной 2021 года – через два года после процедуры донации – у Ильяса и ребенка, которому он помог, может состояться встреча. Фото: личный архив Ильяса

Звонок раздался через 10 лет

- Во время учебы я часто сдавал и кровь, и плазму. Когда мне предложили сдать кровь для регистра доноров костного мозга, я тоже согласился, - вспоминает мужчина. – Заполнил анкету и сдал четыре миллилитра крови. Шли годы, я уже и забыл об этом. Переехал в Пермь, женился, у нас родилось двое детей.

В декабре 2018-го Ильяс уехал в командировку за границу. А в это время его начали разыскивать по всей стране, чтобы сообщить о том, что его генетическому близнецу нужна помощь.

- Я вышел в Москве с трапа самолета и услышал звонок на сотовом телефоне, - вспоминает мужчина. – Мне говорят: «Есть пациент, которому подошел ваш костный мозг. Будьте готовы, мы позвоним и скажем, когда нужно будет сдать повторные анализы».

Ильяс говорит, что сомнений не было ни на минуту, он твердо решил, что поедет, хотя родители и жена переживали: не скажется ли эта процедура на его здоровье. Но после того, как они изучили всю информацию о донорстве костного мозга, стали поддерживать своего сына и мужа, ведь он согласился отдать частичку себя, чтобы помочь выздоровлению незнакомого смертельно больного человека.

- В январе я повторно сдал анализы, а в марте было принято окончательное решение о том, что трансплантация нужна. Я узнал, что мои клетки подошли шестилетней девочке, жизнь которой висит на волоске. Назначенное лечение ей не помогает и единственное спасение – это донор. Ну, разве мог я отказаться от того, чтобы помочь ей?

Потребовалось две донации

После того, как окончательное согласие от донора было получено, маленькую пациентку начали готовить к трансплантации. 21 день ей обнуляли иммунитет.

- А через три недели ей гарантированно нужно было ввести донорские клетки, иначе она просто погибнет без них, - объясняет Ильяс. – Процедура донации была назначена на 30 апреля. Я приехал в Киров. Переезд, проживание и питание были для меня бесплатны.

Три дня врачи ставили донору специальные уколы, чтобы клетки костного мозга вырабатывались в кровь. После них была ломота в костях, но Ильясу давали обезболивающее.

- На четвертый день проходила процедура донации: мне нужно было шесть часов просидеть почти неподвижно, пока специальный аппарат забирал из крови стволовые клетки и возвращал ее обратно в организм. За то время, пока я сидел в кресле, мне пришла в голову мысль, что девочки, которой я сейчас помогаю, 10 лет назад, когда я сдавал кровь на типирование - даже не свете не было!

Когда Ильясу предложили сдать кровь для регистра доноров костного мозга, мужчина ни секунду не сомневался. Фото: личный архив Ильяса

Естественно, после процедуры донации судьба малышки, которой ввели костный мозг Ильяса, была небезразлична мужчине. Он звонил в Кировский НИИ гематологии и интересовался ее здоровьем.

- Ей сейчас очень тяжело, так как организм полностью меняется, даже группа крови меняется на ту, которая у вас, - отвечали ему. - А первые результаты будут понятны через два-три месяца.

Сначала девочка пошла на поправку, но через полгода начались осложнения, ей потребовалась повторная трансплантация. И Ильяс снова поехал в Киров, чтобы помочь ей. Повторная донация состоялась в сентябре 2019 года.

Чем больше людей в регистре – тем выше шанс помочь

А вскоре на работу к Ильясу – он менеджер по логистике и продажам на ООО «Красный октябрь» - пришло благодарственное письмо на имя генерального директора, где ему сказали спасибо за поступок, достойный настоящего человека, бескорыстно отдавшего частичку себя для спасения жизни смертельно больного незнакомца! А еще вручили ведомственную медаль Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению».

Перед донацией девочке, для которой Ильяс стал донором, 21 день обнуляли иммунитет. Фото: личный архив Ильяса

На работе удивились, начали расспрашивать, как все произошло.

- Я считаю, что каждый современный человек должен проявлять к этой теме интерес. Ведь если ты хочешь бескорыстно помочь кому-то, то после сдачи четырех миллилитров крови у тебя появляется такая возможность! Сейчас никто не застрахован от такой беды, как лейкоз. Он может быть как врожденным, так и приобретенным и может начаться в любом возрасте. А чем больше людей будет занесено в регистр доноров костного мозга, тем выше шансы, что больному человеку удастся найти генетического близнеца! А мои мысли сейчас о том, чтобы мои клетки помогли девочке, и она выздоровела!

Весной 2021 года – через два года после процедуры донации – у Ильяса и ребенка, которому он помог, может состояться встреча. А пока родители малышки передали через врачей донору, что они искренне восхищаются его поступком и благодарят за то, что он спасает людям жизни! И пусть сделанное добро к нему всегда возвращается!

Справка «КП»

Пересадка донорского костного мозга (кроветворных стволовых клеток) — часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. Однако донор и реципиент должны подойти друг другу по так называемому фактору тканевой совместимости. Шанс на совпадение 1 из 10 000 случаев. Вот почему в каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга. Чем больше в нем людей, тем больше шансов на совпадение у каждого больного.

Сейчас в России существует множество регистров доноров костного мозга, но самый быстро развивающийся — это Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, куда может попасть любой желающий. Потратив всего 10 минут на заполнение анкеты и сдачу 4 мл крови из вены на типирование, вы становитесь частью большой базы данных, которая может стать чьим-то спасением. И если ваши клетки подойдут человеку, которому поставили страшный диагноз — рак, вы сможете стать донором и спасти ему жизнь. Все подробности узнаете здесь https://rdkm.rusfond.ru/.

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