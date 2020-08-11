В Перми готовится к аварийной посадке МИГ-31

Посадка истребителя прошла в штатном режиме. Фото: Василий Вахрин

11 августа около 20.20 стало известно, что в пермском аэропорту «Большое Савино» готовится совершить аварийную посадку истребитель МиГ-31.

Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По предварительным данным, у истребителя могло отказать шасси. Все оперативные службы – МЧС, спасатели, «скорая помощь» - приведены в полную готовность.

В 20.35 «КП» удалось выяснить, что истребитель МИГ-31 совершил посадку в пермском аэропорту, она прошла в штатном режиме.