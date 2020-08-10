Синоптики рассказали, каким будет август в Пермском крае

Возможно ли, что в Перми в 2070 году будет также тепло, как в Краснодарском крае Фото: Василий Вахрин

Каким будет последний месяц лета. Почему невозможно делать долгосрочные прогнозы на 2,3,4 недели вперед и правда ли, что в 2070 году температура воздуха в Прикамье будет как в Краснодарском крае? Об этом на радио «Комсомольская правда в Перми» поговорили с начальником Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Пермского края Павлом Смирновым.

Когда закончатся дожди и какова вероятность возвращения жары в августе?

- Дожди закончатся уже завтра. Со вторника по четверг характер погоды будет спокойным, без шквалистых ветров и проливных дождей, - прогнозирует Смирнов. - Будет сухо и малооблачно, однако температурный фон будет ниже нормы. Ночью температура воздуха составит +5...+10 градусов Цельсия. Днем столбик термометра будет колебаться от +14 до +19 градусов. В пятницу и в выходные в регион придет циклон, который принесет с собой дожди по всей территории Пермского края и, соответственно, похолодание. Температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже, чем в начале недели и составит + 13...+17 градусов. Говорить о последней декаде августа еще рано. Похолодание может сохраниться, однако, судя по температурным качелям, которые мы наблюдали в июне и июле, нас снова может ожидать существенное повышение температуры.

Почему сложно составлять долгосрочные прогнозы на неделю, две, месяц вперед?

- Все упирается в науку, в непредсказуемость образования и затухания циклонов, которые формируются из множества факторов, - объясняет синоптик. - Поэтому даже современная техника не может и не сможет дать точный долгосрочный прогноз.

Накануне дизайнер и разработчик проекта Mapbox Деймон Бергетт создал визуальную модель глобального потепления для разных регионов планеты. По данным модели, в 2050 году средняя температура летом в Перми повысится с 23 до 27 градусов, а к 2070 году достигнет почти 29 градусов. Возможно ли такое развитие событий?

- О такой модели я слышу впервые, но большинство подобных моделей предсказывают более умеренные темпы потепления на 1-2 градуса на всей территории земного шара. Поэтому я бы относился к этому прогнозу с большой долей скептицизма, - заключил Смирнов.

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