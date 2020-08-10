«Маски не нужны, а кабинет закрепят за каждым классом». В минобре рассказали, как будут учиться дети в школах Пермского края

1 сентября для первоклассников проведут линейки, но с соблюдением дистанции между классами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) обсуждали тему безопасности детей в новом учебном году в связи с коронавирусной инфекцией. О том, как после первого сентября в школах Пермского края будет организована учеба, рассказала заместитель министра образования Пермского края Наталья Евгеньевна Зверева.

Классов по 15 человек не будет

- 30 июня в действующие санитарные правила были внесены дополнения, в которых нет требований по рассадке классов по 15 человек, зато есть требования, которые мы уже проанализировали со школами, и понимаем, как их будем выполнять, - пояснила Наталья Евгеньевна. - За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, и уже не дети будут ходить по кабинетам, а учителя. А вот рекомендация о начале уроков в разное время - трудновыполнима, поэтому мы предусмотрели сделать разницу в переменах только для начальной школы.

За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для уроков физкультуры и тех предметов, которые требуют специального оборудования и кабинетов, сделано исключение: они проводятся в незакрепленных кабинетах. Химия или физика в старших классах будет проводиться в специальных кабинетах-лабораториях, где будут соблюдаться все санитарные меры безопасности: уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха рециркуляторами.

Все школы уже закупили бесконтактные термометры

В новом учебном году утренний фильтр при входе будет действовать для всех в обязательном порядке: для работников школ, педагогов и детей.

- Все школы края еще в процессе сдачи единого государственного экзамена закупили бесконтактные термометры, - говорит заместитель министра образования края. - Они использовались также в процессе организации малых досуговых групп. Помимо термометрии обязателен и визуальный осмотр на отсутствие инфекционных заболеваний. Но если вдруг во время образовательного процесса произошли изменения в здоровье ребенка, то медработник в обязательном порядке изолирует его от здоровых детей и вызовет родителей этого ученика.

Рекомендация по ношению масок и перчаток в школах действует только в отношении работников пищеблоков. Детям масок носить на уроках не нужно, но если родители пожелают дать ему маску, то возражать против этого никто не будет. Однако нужно помнить, что меняется маска не реже, чем раз в три часа, поэтому у ребенка с собой должна быть запасная маска.

Ношение масок для учеников не обязательно, но если родители решили дать ребенку маску, нужно помнить, что меняется она через каждые три часа. Фото: архив "КП"

Первоклашкам проведут линейки с соблюдением дистанции

Еще один вопрос, который волнует многих родителей: нужно ли перед тем, как прийти в школу 1 сентября, брать справку от врачей о состоянии здоровья ребенка?

- Нет, такую справку брать не нужно, - ответила Наталья Зверева. – Хотелось отметить, что 1 сентября в этом году будет не совсем обычным: традиционных массовых линеек перед входом в школу или в актовых залах не предвидится. По санитарным требованиям, действующим до 1 января 2021 года, в школах запрещено проводить массовые мероприятия, поэтому совершенно точно никаких линеек, посвященных началу учебного года, не будет. Но для первоклассников мы сделаем исключение: проведем линейки с соблюдением дистанций между классами, а для остальных классов торжественные линейки будут проходить в учебных кабинетах.

В минобре заверили, что все меры безопасности в школах будут строго соблюдаться, и за этим будут пристально следить. Но, несмотря на это, в Пермском крае есть и такие родители, которые переживают за здоровье и безопасность своих детей и не хотят отпускать их в школу. Для таких мам и пап тоже предложен выход: перевести ребенка на семейную форму обучения.

- Это небольшая доля родителей - порядка 1-2%, - объясняют в минобре. – Но важно помнить, что семейная форма обучения предусматривает полную ответственность родителей за качество обучения. Важно понимать, что родители полностью должны организовать учебный процесс для своего ребенка. В школу он придет только для того, чтобы сдать промежуточную аттестацию в конце года. И только по ее итогам будет понятно, освоил он программу или нет.