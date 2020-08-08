Коронавирус в Перми последние новости на 9 августа 2020: с понедельника возобновится плановая госпитализация взрослых пациентов

Посещение медицинских учреждений возможно при соблюдении правил безопасности. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На утро 9 августа в Пермском крае выявлено 6436 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 51 человек проходит лечение в больницах, 17 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщает краевой оперштаб. - Ежесуточный прирост больных составил 1,1%, коэффициент распространения болезни - 0,94.

Из 68 новых инфицированных – 23 мужчины, 45 женщин. Младше 45 лет – 18 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

За прошедшие сутки было зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, за все время эпидемии в регионе было зафиксировано 179 летальных исходов от COVID-19. Еще 106 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

- На дому по предписанию главного санитарного врача находятся в изоляции 2174 человека, - сообщила на своей странице в Instagram министр здравоохранения Оксана Мелехова. - А всего проходят лечение 1539 человек (1470 человек с коронавирусом, а также 69 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3903 исследования на коронавирусную инфекцию.

В краевом минздраве сообщили, что в 10 августа в Пермском крае возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению. Получить ее можно будет как в условиях дневного стационара, так и в стационарных условиях.

Инфографика: Яндекс.

- При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации в крае, - уточняют в минздраве.

Посещение медицинских учреждений возможно при соблюдении правил:

Соблюдение социальной дистанции между пациентами не менее 1,5 метра, обязательное наличие перчаток и маски;

Запись пациентов осуществляется предварительно по телефону или по средствам электронной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут;

Прохождение медицинского поста на входе в учреждение с обязательной термометрией и осмотрами на наличие внешних признаков ОРВИ.