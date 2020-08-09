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Хирурги пермской детской больницы провели уникальную операцию на сердце ребенка

Во время нее они удалили 400 мл жидкости
Анна МарковаАннаМаркова
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Уникальную операцию провели врачи Краевой детской клинической больницы. Фото: Минздрав Пермского края.

Уникальную операцию провели врачи Краевой детской клинической больницы. Фото: Минздрав Пермского края.

День, когда пермские хирурги провели успешную операцию 6-летнему мальчику, без преувеличения можно считать его вторым днем рождения. Подобных операций в Пермском крае никогда не проводили.

В мае в экстренное хирургическое отделение Краевой детской клинической больницы поступил ребенок. Он жаловался на боли в груди, дискомфорт, чувство давления в грудной клетке, сердцебиение, отдышку.

Врачи осмотрели маленького пациента. У него набухли вены на шее, было низкое давление и глухие сердечные тоны. До этого мальчик лечился в детском кардиологическом отделении другой клиники.

Хирурги провели несколько пункций, которые не принесли должного эффекта, жидкость продолжала скапливаться в околосердечной сумке. После совместно с коллегами из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова, было принято решение провести мальчику операцию на базе Краевой детской клинической больницы.

Во время операции у ребенка было удалено скопление жидкости в околосердечной сумке, которое сдавливало сердце. Это была реальная угроза для его жизни. Операция прошла успешно, всего было удалено до 400 мл жидкости из полости перикарда, в норме у взрослого она может составлять до 50 мл.

После операции состояние ребенка улучшилось. Дальше мальчик продолжил лечение в кардиологическом отделении детской больницы, там он находился еще месяц.

- Обычно такая патология удел взрослых пациентов, которым делают подобные операции, - рассказал Ильдар Валиулов, главный внештатный детский специалист хирург Министерства здравоохранения Пермского края. - За 22-летнюю практику мы впервые выполнили подобную операцию ребенку эндоскопически. Слаженная работа специалистов разных профилей, сосредоточенных на нашей базе, позволила оперативно оказать помощь ребенку с крайне редкой патологией.

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