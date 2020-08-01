В Прикамье наградили кинолога, который вытащил из воды и откачал 13-летнего мальчика

Капитан Виталий Васкевич спас из воды 13-летнего мальчика. Фото: ГУФСИН.

В Перми в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо ГУ МЧС России по Пермскому краю начальнику кинологического отделения отдела охраны ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Виталию Васкевичу.

16 июня на реке Чусовая 39-летний капитан внутренней службы спас тонущего 13-летнего мальчика. У того в холодной воде случилась судорога, и мальчик пошел на дно, а его друг стал звать на помощь. В это время на моторной лодке по реке проплывал Виталий Васкевич, который приехал в поселок Кын Лысьвенского района отдохнуть с семьей, будучи в отпуске. Он не задумываясь бросился спасать мальчика прямо в одежде.

- Пришлось нырять несколько раз, мальчик погрузился в воду достаточно глубоко и я не сразу смог его разглядеть, - рассказал Виталий. - Как только увидел, сразу поднял его на поверхность и, взяв на плечо, поплыл к лодке. Вместе с тестем затащили его в лодку и поплыли к берегу. На берегу растирали руками ледяное тело, губы у мальчишки были уже синие. Минут через 20 мальчик пришел в себя.

Позже Виталий Васкевич признался «Комсомолке», что он все делал словно на автомате.

- У меня у самого дети, это просто судьба, что я оказался рядом именно в ту секунду, когда был нужен, значит, парню суждено жить дальше, и его время умирать еще не пришло, - рассказал он.

Коллеги Виталия, который работает кинологом в исправительной системе уже больше 20 лет, говорят, что он очень скромный человек.

- О своем геройском поступке Виталий никому из сослуживцев не рассказал, но о нем все-таки узнали, - рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю. - История попала в социальные сети, пользователи которых в комментариях выражали спасителю мальчика благодарность за смелость. Именно так коллеги узнали о подвиге капитана.

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