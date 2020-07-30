2020-07-30T14:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Перми 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Пермский эпидемиолог Ирина Фельдблюм рассказала о второй волне коронавируса в Перми осенью 2020 года
Андрей МАТЛИН
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По мнению профессора сам термин «вторая волна» не совсем корректен. Фото: из личного архива Ирины ФельдблюмПо мнению профессора сам термин «вторая волна» не совсем корректен. Фото: из личного архива Ирины Фельдблюм
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) эксперты обсуждали вероятность второй волны коронавируса в Перми осенью 2020 года.

- Вообще-то сам термин «вторая волна» не совсем корректен, - считает заведующая кафедры эпидемиологии Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм. - Мы все еще продолжаем болеть, вирус по-прежнему активно циркулирует. Идет, как мы говорим, интенсивное «проэпидемичевание» населения, выработка у него иммунитета. Ежедневно регистрируются инфицированные коронавирусом - число обследования остается высоким. Все развивается по классическому сценарию.

В сентябре, я думаю, в любом случае будет подъем заболеваемости. Каждая инфекция имеет свою сезонность. Активизацию клещевого энцефалита мы наблюдаем в апреле или мае, когда просыпаются клещи. Кишечными инфекциями люди начинают часто болеть летом и осенью, когда больше вероятность заразиться через испорченные пищевые продукты и воду.

И здесь то же самое. Коронавирус - это инфекция дыхательных путей с воздушно-капельным механизмом передачи. Активизация этой группы инфекций приходится у нас на осень. В сентябре, октябре, ноябре идет рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. В этот период мы больше времени пребываем в условиях замкнутого коллектива, идет формирование детских коллективов в школах и садиках. Проявляется температурный фактор: когда на улице становится холодней, мы простываем, начинаем кашлять, а кашель это тоже механизм передачи инфекции. То есть вирусу помогут холода, и осенний подъем заболеваемости коронавирусом будет. Но он не будет большим: к этому времени достаточно большая часть населения приоритет иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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