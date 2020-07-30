2020-07-30T11:56:24+03:00
Общество

Эпидемиологи объяснили, почему в Прикамье все больше детей болеют коронавирусом

И где чаще всего они заражаются COVID-19
Анна Маркова
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Чаще всего коронавирусной инфекцией дети заражаются внутри семьи.Чаще всего коронавирусной инфекцией дети заражаются внутри семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае с 20 по 26 июля по ежедневным сводкам Роспотребнадзора, среди новых заболевших коронавирусной инфекцией, был замечен рост числа выявленных случаев среди детей.

Например, 23 июля COVID-19 обнаружен у 10 детей, 24 июля у 7. Чем вызван рост заболеваемости в регионе, были ли зарегистрированы очаги в детских садах, мы спросили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.

Заболевших детей стало больше

Специалисты подтвердили, что рост заболеваемости с 20 по 26 июля, по сравнению предыдущей неделей, действительно был.

«В структуре заболеваемости коронавирусной инфекцией детей в Пермском крае с 20 по 26 июля (30 неделя) отмечается рост заболевших детей от 0 до 17 лет с 5.2% на 29 неделе до 11.2% за 30 неделю, показатель составил 9.7 на 100 тысяч населения, против 5.3 на 100 тысяч населения за 29 неделю», - ответили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Где чаще всего COVID-19 заражаются дети

Проанализировав зарегистрированные случаи, в ведомстве отмечают, что чаще всего - 62% детей заразились коронавирусом внутри семьи, выявлены так называемые домашние очаги. Еще 16 случаев (28%) связаны с контактами в общественных местах. Это места массового отдыха и магазины.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

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О случаях заражения в дежурных группах в детских садах Роспотребнадзор по Пермскому краю не сообщает. Однако в ведомстве рассказали, какой порядок действий будет применен при выявлении таких случаев.

Если коронавирус обнаружат в детском саду, группу закроют

Детскому саду выдается предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Будет определен круг контактных лиц по детскому саду. В первую очередь - это дети и сотрудники группы, которую посещал больной ребенок. Группа будет разобщена - отправлена на карантин на 14 дней, отсчет будет вестись с последнего дня посещения больного ребенка детского сада. Во всех помещениях проведут заключительную дезинфекцию специальные организации.

Во время разобщения за всеми контактными будут наблюдать медики по месту жительства в течении всего инкубационного периода - 14 дней, на 8-10 день у всех контактных возьмут мазки на COVID-19. Если за время 14 дневного карантина новые случая не будут выявлены, дети могут вернутся в детский сад со справкой от участкового врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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