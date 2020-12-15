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В Перми умер 2-летний мальчик, которого полчаса реанимировали после пожара

Малыш скончался вчера в больнице
Анна Маркова
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Пожарные вынесли ребенка из задымленной квартиры, спасатели оказывали ему первую помощь до приезда "скорой".

Пожарные вынесли ребенка из задымленной квартиры, спасатели оказывали ему первую помощь до приезда "скорой".

Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Вчера в Краевой детской клинической больнице умер мальчик, который надышался дымом на пожаре в квартире на улице Одоевского.

- Несмотря на все усилия врачей различных служб жизнь малыша спасти не удалось, - сообщили в Краевой детской клинической больнице.

Напомним, 13 декабря около 21.30 произошел пожар в доме на улице Одоевского, 26. Пожарные приехали на место буквально за несколько минут. Дым шел из квартиры на пятом этаже. Огнеборцы зашли в квартиру, там горели домашние вещи на площади около 3 кв. м. В комнате они обнаружили ребенка без сознания, он надышался дымом.

2-летнего мальчика вынесли на руках на улицу. На месте уже были специалисты Городской службы спасения. Они оказали малышу первую помощь.

«Скорая» приехала лишь через пол часа после вызова, мальчика реанимировали и доставили в Краевую детскую клиническую больницу. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии, находится в отделении реанимации.

- По факту пожара проводится проверка, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. – Выясняются обстоятельства возникновения пожара. - На месте работали 4 единицы техники и 9 человек личного состава.

По информации из полиции, мальчик находился в квартире с бабушкой, она не пострадала.

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