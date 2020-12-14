«Реанимировали полчаса». В Перми пожарные вынесли из горящей квартиры 2-летнего мальчика

Пожар случился на улице Одоевского. Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Перми 13 декабря около 21.30 произошел пожар в доме на улице Одоевского, 26. Пожарные приехали на место буквально за несколько минут. Дым шел из квартиры на пятом этаже. Огнеборцы зашли в квартиру, там горели домашние вещи на площади около 3 кв. м. В комнате они обнаружили ребенка без сознания, он надышался дымом.

2-летнего мальчика вынесли на руках на улицу. На месте уже были специалисты Городской службы спасения. Они оказали малышу первую помощь.

«Скорая» приехала лишь через пол часа после вызова, мальчика реанимировали и доставили в Краевую детскую клиническую больницу.

- Пациент в крайне тяжелом состоянии, находится в отделении реанимации, - сообщили в ГДКБ по Пермскому краю. - Врачи Краевой детской клинической больницы проводят весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

- По факту пожара проводится проверка, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. – Выясняются обстоятельства возникновения пожара. - На месте работали 4 единицы техники и 9 человек личного состава.

По информации из полиции, мальчик находился в квартире с бабушкой, она не пострадала. Почему она не вывела ребенка из квартиры, не сообщается.