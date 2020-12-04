Дни абсолютно новой SKODA OCTAVIA в Прага Моторс

Фото: Прага Моторс

5 и 6 декабря в дилерском центре Прага Моторс состоится презентация абсолютно новой SKODA OCTAVIA. Познакомиться с автомобилем можно будет только при соблюдении мер защиты – находясь в помещении в масках и перчатках.

SKODA OCTAVIA — абсолютный бестселлер марки и самая популярная модель за всю 125 летнююисториючешскойкомпании. С 1959 года было продано более 7 млн машин, название которых знакомо покупателям в более чем 100 странах мира.

Еще в начале ноября на онлайн-презентации абсолютно новой SKODA OCTAVIA стало известно, что автомобиль будет доступен в трех комплектациях: ActivePlus, AmbitionPlus и StylePlus.Стартовая цена – от 1 409 000 руб.

Более подробно обо всех технических характеристиках на презентации расскажет руководитель отдела продаж «Прага Моторс». Гости смогут оценить дизайн и просторный салон автомобиля на тест-драйве, принять участие, в котором может только один гость (или члены одной семьи).

Официальный дилер SKODA в «Прага Моторс»:

- адрес: Шоссе Космонавтов, 361;

- praga-motors.ru

- facebook.com/pragamotors

- instagram.com/skodaperm

- vk.com/skoda_perm