«Мне все говорили: «Мы знали, ты победишь!» В Пермском крае назвали имя «Мисс УИС»

Победительница Дарья Осипова будет представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе. Фото: личный архив.

- Все участницы были красивые, сильные, в каждую верили их коллеги и родные, - говорит 27-летняя победительница конкурса «Мисс УИС» Дарья Осипова.

В Перми подвели итоги регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Мисс УИС» и наградили девушек-победительниц и призеров. Самой талантливой, красивой и физически подготовленной была названа инспектор отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН (город Пермь) Дарья Осипова.

- В уголовно-исполнительной системе я работаю уже пятый год, - рассказывает о себе победительница. – С детства любила танцевать и участвовать в конкурсах. Каждый конкурс, это когда ты выходишь из зоны комфорта и проверяешь себя. Когда я узнала про «Мисс УИС», то тоже решила попробовать.

Красавице 27 лет, ее сердце занято. Фото: личный архив.

Дарье, как и остальным 11 участницам пришлось пройти несколько этапов на пути к финалу: девушкам нужно было снять видеоролики на различные темы: представить рассказ о своем крае, исполнить песню, танец, предстать в образе музейного экспоната. А еще показать высокий уровень физической и огневой подготовки!

Так как из-за сложной эпидемиологической обстановки конкурс в этом году поводился в дистанционном формате, девушки не могли видеть, как борются за победу их конкурентки. Ролики каждой участницы отсматривало жюри и выставляло баллы за каждый этап. А увидеть друг друга вживую участницы смогли только на награждении.

Награждение участниц. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Хочется выразить каждой из Вас признательность за стремление, упорство и трудолюбие, проявленные в ходе участия в конкурсе. Сегодня в нашем зале собрались лучшие сотрудницы, которые проявили себя на всех этапах конкурса «Мисс УИС». Пусть все ваши мечты сбываются, оставайтесь такими же красивыми, сильными и целеустремленными, - поздравил девушек начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь.

- Было очень приятно, когда мое имя назвали как имя победительницы «Мисс УИС», - говорит Дарья Осипова. – Потом и родные, и коллеги радовались за меня и говорили: «А мы знали! Мы знали, что ты победишь!»

Победительница говорит, что официально она не замужем, но сердце красавицы занято.

На награждении. Фото: личный архив.

Звание «1-я Вице-мисс УИС» было присвоено сотруднику отдела тылового обеспечения в Управлении по конвоированию Валерии Ткаченко (город Пермь), а звание «2-я Вице-мисс УИС» присуждено старшему инспектору группы по воспитательной работе СИЗО-3 Валерии Долиной (город Кизел).

Девушек поблагодарили за участие и вручили им дипломы и ценные подарки. Посмотреть фото остальных участниц можно здесь.

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