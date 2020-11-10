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Общество

«И даже из «Белого лебедя». 12 красоток из Пермского края поборются за звание лучшей сотрудницы ГУФСИН

Победительница будет представлять наш регион на Всероссийском конкурсе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Каждая из участниц конкурса «Мисс УИС» более трех лет отдала службе в уголовно-исполнительной системе. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

Каждая из участниц конкурса «Мисс УИС» более трех лет отдала службе в уголовно-исполнительной системе. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

12 красавиц, работающих в ГУФСИН России по Пермскому краю, поборются за звание «Мисс УИС». В Перми начался региональный этап шестого Всероссийского конкурса, в котором за звание лучшей будут соревноваться сотрудницы отделов охраны, безопасности, спецучета, воспитательной работы с осужденными, конвоирования, инспекции и других. Каждая из участниц более трех лет отдала службе в уголовно-исполнительной системе.

- Конкурсантки уже продемонстрировали свои профессиональные навыки, уровень спортивной подготовки и владение нормативно-правовой базой, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. - В этом году из-за сложной эпидобстановки конкурс впервые пройдет в дистанционном формате. Участницы должны будут снять видеоролики на различные темы: представить рассказ о своем крае, исполнить песню, танец или пантомиму и предстать в образе музейного экспоната.

И подготовка уже кипит полным ходом. Имя самой лучшей из 12 участниц жюри назовет в конце ноября.

- Девушки говорят, что это непросто - перестроиться после работы с осужденными и документацией на подготовку к конкурсу: придумывать стихи, творить, танцевать. Но мы хотим показать, что сложная и ответственная работа сотрудниц УИС не мешает им оставаться женственными, - отметила начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю Нина Изотова.

Победительница из Прикамья будет представлять наш регион во втором этапе конкурса, который состоится в Москве. А пока смотрим, любуемся…

Каширина Юлия, младший инспектор 2 категории отдела охраны, исправительная колония №1 (г.Соликамск)

Каширина Юлия, младший инспектор 2 категории отдела охраны, исправительная колония №1 (г.Соликамск)

Сычева Ирина, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, исправительная колония №28 (г.Березники)

Сычева Ирина, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, исправительная колония №28 (г.Березники)

Долина Валерия, старший инспектор группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, следственный изолятор №3 (г.Кизел)

Долина Валерия, старший инспектор группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, следственный изолятор №3 (г.Кизел)

Маркова Юлия, младший инспектор отдела охраны, исправительная колония №12 (п.Широковский Губахинского района)

Маркова Юлия, младший инспектор отдела охраны, исправительная колония №12 (п.Широковский Губахинского района)

Осипова Дарья, инспектор отдела трудовой адаптации осужденных, ГУФСИН (г.Пермь).

Осипова Дарья, инспектор отдела трудовой адаптации осужденных, ГУФСИН (г.Пермь).

Пастухова Ольга, оператор отдела режима и надзора, следственный изолятор №6 (с.Гамово).

Пастухова Ольга, оператор отдела режима и надзора, следственный изолятор №6 (с.Гамово).

Копцева Елена, младший инспектор группы надзора отдела безопасности, исправительная колония №2 (г.Соликамск) «Белый лебедь»

Копцева Елена, младший инспектор группы надзора отдела безопасности, исправительная колония №2 (г.Соликамск) «Белый лебедь»

Морозова Алевтина, инспектор УИИ, Кунгурский филиал уголовно-исполнительной инспекции.

Морозова Алевтина, инспектор УИИ, Кунгурский филиал уголовно-исполнительной инспекции.

Вековшинина Ксения, младший инспектор 2 категории отдела охраны исправительной колонии №18 (г.Кунгур)

Вековшинина Ксения, младший инспектор 2 категории отдела охраны исправительной колонии №18 (г.Кунгур)

Ткаченко Валерия, начальник склада вещевого и квартирно-эксплуатационного имущества отдела тылового обеспечения, управление по конвоированию (г.Пермь)

Ткаченко Валерия, начальник склада вещевого и квартирно-эксплуатационного имущества отдела тылового обеспечения, управление по конвоированию (г.Пермь)

Дмитриева Анастасия, младший инспектор 1 категории отдела охраны, следственный изолятор №5 (г.Пермь)

Дмитриева Анастасия, младший инспектор 1 категории отдела охраны, следственный изолятор №5 (г.Пермь)

Кашфиева Екатерина, инспектор отдела специального учета, исправительная колония №10 (п.Всесвятская Чусовского района)

Кашфиева Екатерина, инспектор отдела специального учета, исправительная колония №10 (п.Всесвятская Чусовского района)

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