В Пермской гордуме прокомментировали отставку спикера Юрия Уткина

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На последнем пленарном заседании Пермской городской думы был внесен вопрос о сложении полномочий спикера – об отставке председателя гордумы Юрия Уткина. За это проголосовали 32 депутата из 34, и только двое подали голоса «против» - представитель фракции КПРФ депутат Геннадий Сторожев и сам спикер.

Получить комменарий у Юрия Уткина не удалось, он не отвечал на звонки. В эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми (96,6 FM) пермский депутат Александр Филиппов прокомментировал, почему народные избранники решили заменить председателя меньше, чем за год до окончания пятилетнего срока работы гордумы.

- Претензии к работе председателя думы назревали давно, - отметил Александр Филлипов. – Еще в апреле этого года, когда в Прикамье и в Перми был объявлен режим самоизоляции, вместо того, чтобы как можно скорей наладить работу представительного органа муниципальной власти в удаленном режиме и оперативно решать возникшие проблемы, которых было немало, он самоустранился, ушел в отпуск. В результате не удалось вовремя принять необходимые изменения в регламент гордумы, чтобы депутаты могли работать в режиме видеоконференцсвязи. Но это только один из примеров. Если коротко, то в функции председателя входит организация работы депутатов, которые все обладают равными правами, и очень плохо, когда теряется контакт с ними. Если коротко, то это влечет за собой утрату доверия. Речь идет о человеке, который должен организовывать работу, а она у нас в последнее время была организована с грехами. Юрий Аркадьевич продолжит работать депутатам на освобожденной основе, этого статуса его никто не лишал.

Как повлияет отставка председателя, обязанности которого будет сейчас исполнять его первый заместитель Дмитрий Малютин, на работу гордумы?

- Работа будет продолжаться в прежнем режиме, - считает Александр Филиппов, - Сейчас самым важным вопросом будет принятие бюджета Перми на предстоящий период. Задача непростая, с учетом возникающих из-за пандемии трудностей, но уверен, что депутаты с ней справятся.