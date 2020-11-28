Прямой эфир губернатора Пермского края Дмитрия Махонина: о дорогах, долгостроях, коронавирусе и личном

Дмитрий Махонин. Фото: скриншот видео/permkrai

Сегодня губернатор Пермского края провел первый после выборов прямой эфир. На нем глава региона отвечал на вопросы жителей региона. Говорили о многом - о дорогах, долгостроях, дистанционном обучении, вакцинации и даже немного о личном. Мы подготовили ответы на вопросы, на которые губернатор обратил особое внимание и дал на них ответы.

Бесплатные лекарства

- В Пермском крае уже выдают бесплатные лекарства пациентам, которые лечатся от коронавируса и от внебольничной пневмонии на дому, - объясняет губернатор. - Мы получили примерно 15 препаратов. Были сложности при закупке, потому что все регионы одномоментно начали их приобретать, в связи с чем вызвали определенную нагрузку на производителей, но мы справились. Лекарства будут выдаваться по назначению врача, условием получения будет являться положительный тест на коронавирусную инфекцию и диагноз «внебольничная пневмония». Обеспечат бесплатными медикаментами примерно 12,5 тысяч жителей региона. Препараты будут выдаваться на 5 дней, при необходимости курс лечения будет продолжен.

Вакцина от коронавируса

На сегодняшний день мы получили чуть больше 40 доз, - говорит Дмитрий Махонин. - Знаю, что по поводу вакцины бытуют разные мнения, поэтому, чтобы вызвать доверие среди населения, сначала мы ввели ее медикам, общественным деятелям, добровольцам и журналистам. Всем сомневающимся я бы рекомендовал опираться на мнение профессионалов. Вакцина прошла все необходимые проверки на безопасность. При эпидемиях вакцинация - это один из самых правильных и верных способов справиться с вирусом.

По словам губернатора, до конца года в регион поступит еще одна партия вакцин. Прививки поставят медикам, соцработникам и сотрудникам правоохранительных органов.

- Рассчитываем, что с начала года производство вакцин в России увеличится до 4-5 миллионов в месяц. Тогда наш регион будет одним из первых, кто будет получит препараты. Соответствующие договоренности уже достигнуты, - отметил Махонин.

Дистанционное обучение

Глава Прикамья отметил, что в этом вопросе жители региона разделились на два лагеря. Одни поддерживают такой вариант обучения, а для других он вызывает неудобства.

- Хочу отметить, что вопрос перехода на удаленное обучение принимался профессионалами и только для того, чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом в регионе, - говорит Махонин. - Мы подошли к этому вопросу избирательно и ввели его только в крупных городах, где заболеваемость коронавирусом достаточно высока. Кроме того, ученики начальных классов по-прежнему продолжают ходить в школу. Во-первых, дети меньше подвержены заражению, во-вторых, легче переносят вирус. За весну и лето мы уже научились работать в таком формате. Хочу напомнить, что дистант мы ввели пока на месяц, вопрос о его продлении будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Прошу жителей края набраться терпения.

Глава региона добавил, что по всем вопросам дистанционного обучения жители региона могут позвонить на горячую линию по телефону: 217-79 -31.

Напомним, с 16 ноября на 4 недели школьников 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского отправили на дистанционное обучение.

Обманутые дольщики

Во время сегодняшней онлайн трансляции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на многочисленные вопросы обманутых дольщиков.

- Проблема дольщиков не решалась годами, - отмечает Махонин.- То разгильдяйство, то воровство застройщиков, которое привело к такой ситуации сейчас приходится решать за счет федеральных и региональных бюджетных средств. Я без преувеличения могу сказать, что в этом году в вопросе долгостроев мы сделали определенный прорыв. По 24 домам мы получили полную ясность и механизмы действия, подкрепленные финансовой поддержкой. Очень много нюансов возникает с различного рода судебными спорами, мы это понимаем, здесь есть свои сложности, которые мы решаем.

ЖК «Весна»

- Мы переподписываем соглашение о софинансировании с федеральным Фондом, - объясняет губернатор. - А дальше выносим этот вопрос на заседание наблюдательного совета, где нужно будет принимать конкретное решение, либо достраивать дом, либо выплачивать компенсации. Большая работа проводится региональным министерством, чтобы убедить Фонд именно в выплате компенсаций. Достройка дома - процесс небыстрый, людям лучше выдать компенсацию, нежели ждать, пока дом достроят. Я лично слежу за ситуацией и прошу дольщиков еще немного потерпеть. В конце этого года или в начале следующего по этому дому будет ясность.

«Первый пермский микрорайон»

- С 16 ноября в региональном отделении банка «ДОМ.РФ» дольщики «Первого пермского микрорайона» могут написать заявление на получение выплат. Нам поступила денежная компенсация в размере 645 миллионов рублей на выплаты дольщикам. Компенсация достаточно приличная, она составляет порядка 48-50 тысяч рублей за квадратный метр, - отметил Махонин.

Долгострой на Кировоградской, 68а

- Федеральным фондом принято решение о достройке дома. Алгоритм для всех един: заключение соглашения о софинансировании, передача прав на достройку региональному фонду, проведение технического обследования, перепроектирование и достройка, - говорит губернатор. - По этому алгоритму мы и действуем. К сожалению, возникла определенная сложность - земельный участок с обременением. Сейчас мы решаем этот вопрос в суде. Ситуацию я держу на контроле и попрошу Минстрой ускориться с решением юридических тонкостей.

Адмирала Макарова, 23

- Работа по данному дому была проведена колоссальная, - отмечает Дмитрий Махонин.- Темпы достройки в разы увеличены. Как мне докладывает Минстрой, до конца года строитель готов сдать дом и выдать долгожданные ключи от квартиры.

Поликлиники в Орджоникидзевском и Кировском районах

- Я лично слежу за ситуацией с детскими поликлиниками в городе, - говорит губернатор. - Готовность поликлиники в Орджоникидзевском районе очень высокая. Сейчас в здании идут отделочные работы, объект готов более чем на 70 процентов. Возникали сложности с подключением коммуникаций, но мы их решили. Строители обещают сдать объект в первом квартале 2021 года.

Ситуация со строительством поликлиники в Кировском районе немного сложнее.

- Этот объект достался нам по наследству, - объясняет Махонин. - С 2017 года строительство поликлиники практически не ведется. Нам удалось провести экспертизу и все необходимые подготовительные мероприятия. Надеюсь, ближе ко второй половине 2021 года его уже начнут достраивать, а на достройку хватит полгода.

О личном

В конце эфира глава региона сказал, что нужно быть максимально открытым и ответил на ряд вопросов личного характера.

Каким видом спорта вы занимаетесь?

К сожалению, последнее время у меня не так много времени на занятия спортом, - говорит губернатор. - Хотя стараюсь уделять этому время. Летом удалось поиграть в стритбол, а с февраля c перерывом осваивал хоккей. Сейчас стараюсь играть раз в неделю. Спорт я люблю и всем советую им заниматься, особенно игровыми видами, которые развивают командный дух.

Кем хочет стать ваша дочь Люба?

- Когда я у нее спрашивал, сказала, что хочет стать медсестрой, - улыбается Дмитрий Махонин. - Может, передумает, но пока у нее вот такая мечта.

Где вы планируете встречать Новый год?

Тут никаких изменений нет, мы с семьей традиционно встречаем Новый года на своей малой родине в Рябинино, - поделился губернатор. - К тому же этот год был тяжелым, а на родной земле всегда приятней, она дает силы.