Коронавирус в Перми, последние новости на 21 ноября 2020 года: в интернате для детей-инвалидов массовая вспышка COVID-19

Все дети-инвалиды с положительными мазками выведены в отдельный блок. Фото: архив "КП"

На утро 22 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 006 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19. Среди вновь заболевших 163 человека проходят лечение в больницах, 126 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,6%, коэффициент распространения - 1,18, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

Из 289 новых инфицированных – 131 мужчина, 153 женщины и пятеро детей (три мальчика и две девочки). Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 56 человек, 131 человек в возрасте 45-65, 97 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Накануне стало известно о вспышке COVID-19 среди детей-инвалидов из Рудничного дома-интерната в городе Кизеле.

- Обследованы все пациенты интерната, - пояснили в минздраве. - Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована «красная зона». Госпитализированы трое детей.

Специалисты определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором и проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Инфографика: оперштаб.

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