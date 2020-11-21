Специалисты определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей. Фото: Минздрав/VK

В Рудничном доме-интернате в Пермском крае, где проживают детишки с тяжелой инвалидностью, ЧП: у 22 детей выявлен коронавирус. Еще 53 ребенка считаются контактными.

- В Рудничном доме-интернате в городе Кизел зафиксированы случаи COVID-19, - сообщили в пермском краевом минздраве. - Специалисты краевого Министерства здравоохранения совместно с Минсоцразвития определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

У всех маленьких пациентов дома-интерната взяли мазки на коронавирус. Контактными были признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19.

Напомним, ежедневно на протяжении последнего месяца в Пермском крае обновляется антирекорд по заболеваемости короновирусом. Каждый день в списке заболевших встречаются дети.

На 21 ноября количество инфицированных перевалило за отметку 18 тысяч человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 289 заболевших. 163 человека проходят лечение в больницах, 126 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

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