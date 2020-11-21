«Водитель в состоянии опьянения». Подробности ночной аварии с Lexus в Перми

Удар был такой силы, что железная конструкция разрезала салон легковушки пополам почти до середины. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ночь на субботу, 21 ноября, в Свердловском районе Перми произошло тяжелое ДТП с пострадавшими. Авария случилась в два часа ночи на улице Куйбышева, возле проходных производственной фирмы «СТАР».

В полиции сообщили, что элитная иномарка Lexus GS350, в салоне которой находились двое: молодой человек и девушка, двигалась по технологическому проезду от улицы Куйбышева к проходным завода. И судя по повреждениям, мчалась она на огромной скорости.

По предварительным данным, 27-летний водитель не справился с управлением, и иномарка, на которой были «московские» номера, снесла ворота и влетела в металлическое ограждение возле проходных. Удар был такой силы, что железная конструкция разрезала салон легковушки пополам почти до середины.

После удара машина вспыхнула и загорелась.

- Очевидцы вызвали на место ДТП оперативные службы, и пока помощь ехала, сумели вытащить из салона 26-летнюю девушку, - рассказал «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах. - Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание, а спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось деблокировать из салона Lexus зажатого водителя. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за его жизнь борются врачи, его состояние оценивается, как тяжелое.

Девушку тоже госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Сейчас на месте ЧП уже ничто не напоминает о страшной аварии, которая произошла сегодня ночью. Фото: Анна Маркова

- Все случилось в два часа ночи, - рассказала «КП»-Пермь» женщина-охранник с соседней парковки. - Машина пробила ворота и загорелась. Ее тушили заводские пожарные. На место аварии - оказывать помощь пострадавшим - приехали две реанимационные бригады. Мужчина за рулем был очень сильно пьян. К утру на место ЧП приехал эвакуатор, машину увезли на стоянку. А ремонтная бригада уже успела отремонтировать ворота и даже покрасить их.

Сейчас на месте ЧП уже ничто не напоминает о страшной аварии, которая произошла сегодня ночью.

- По факту аварии проводится проверка, выясняются подробности происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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