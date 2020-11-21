«Машина всмятку». В Перми 27-летний водитель на Lexus влетел на скорости в ворота

Фото с места ДТП: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Страшное ДТП произошло в ночь на субботу, 21 ноября в Свердловском районе Перми. Около двух часов ночи водитель на Lexus влетел в ворота и металлическое ограждение.

- ДТП произошло около двух часов ночи на технологическом проезде от улицы Куйбышева в направлении дома №140а, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – За рулем автомобиля Lexus GS350 находился 27-летний водитель. Не выбрав безопасную скорость, он не справился с управлением и допустил наезд на ворота и металлическое сооружение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 26-летняя пассажирка получили различные травмы и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.