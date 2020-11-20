Газовые котельные «на крышах» - плюсы и минусы

Дома должно быть тепло и во время уральских морозов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За январь-октябрь 2020 года в Перми было введено в эксплуатацию более пяти тысяч квартир. По данным администрации Перми, этот показатель на 4 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Застройщики ориентируются на любые запросы населения, предлагая линейку от низкобюджетных «студий» до элитного жилья. Одним из ключевых факторов при выборе недвижимости является высокая энергоэффективность потребления ресурсов, которая позволит жильцам экономить на «коммуналке». Зачастую индивидуальная газовая котельная в доме преподносится в коммерческом предложении как дополнительное преимущество. Однако отказ от проверенной традиционной системы централизованного отопления несет ряд рисков для конечного потребителя - собственника квартиры.

Экономия тает

Бесспорно, в первые годы владения квартирой в доме, оснащенном собственной котельной, суммы платежей за тепло будут ниже, чем у соседей, подключенных к центральному отоплению. Однако ежегодный сервисный ремонт и последующие капитальные затраты на полное обновление котлов и оборудования, устранение перебоев с ресурсоснабжением «съедят» всю экономию. Особенно это актуально в нашем уральском климате, где температура зимой опускается до минус 35 градусов. Любая экономия в таких условиях проигрывает надежности подачи тепла. Как показывает практика, жильцы предпочитают жить с горячими батареями, чем выгадывать на использовании не обкатанных технологий.

Проблемы над головой

Любая «крышная» котельная, как следует из самого названия, располагается в буквальном смысле над головами жильцов. Не всякому понравится такое близкое соседство агрегатов, гарантийный срок которых составляет всего три года. И чтобы постоянно проверять и подтверждать рабочее состояние котельной, потребуются средства. Вносить плату сервисным компаниям за обследования придется владельцам оборудования - то есть жильцам. Опасаться стоит не только газовых утечек: вполне возможен прорыв теплоносителя. А это означает, что при инциденте горячая вода может затопить все этажи здания с верхнего до нижнего.

В случае если подача «голубого» топлива по какой-либо причине прекратится, жильцы на неопределенный срок останутся без отопления и горячей воды. Аналогичная ситуация сложится, если отключится электричество. Повторный запуск котла занимает несколько часов и требует обязательного присутствия специалиста сервисной компании. Все это время квартиры будут оставаться холодными, а краны - пустыми.

В системе централизованного теплоснабжения каждый источник имеет «дублера». Поэтому запитанный от теплоцентрали дом можно переключить на вспомогательную линию и доставить тепло в квартиры. Напротив, крышные домовые котельные - это энергообъекты малой мощности, и для них по закону не предусмотрена такая мера, как резервирование теплоисточника. И «крышникам» придется неизвестно, сколько ждать восстановления подачи энергоресурса, даже если своя газовая котельная есть у соседей через улицу.

Цена кусается

Расчетная цена крышной котельной составляет от 2 до 20 миллионов рублей в зависимости от мощности и количества котлов. Однако со временем могут только возрасти. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, жильцы несут бремя расходов на содержание общего имущества, которым также считается котельная. И любые перебои с теплоснабжением граждане будут решать самостоятельно. В отличие от дома с центральным отоплением, куда в течение часа примчится «аварийка» и восстановит подачу тепла, «крышникам» придется самим устранять неисправность.

Кроме того, собственникам необходимо будет обслуживать внутридомовые инженерные сети: как уже говорилось выше, они прокладываются от первого до последнего этажа. Часто, приобретая квартиру в «газовом» доме, человек даже не задумывается, что за содержание и ремонт котельной придется платить, причем постоянно. В результате разница платежей в квитанциях будет совсем не такой существенной, как обещает реклама. Также требуется проведение дополнительной водоподготовки для использования в системе отопления, без которой котельная придет в негодность гораздо быстрее заявленного срока эксплуатации.

Газ дорожает

Платеж за тепло в случае с крышной котельной принципиально отличается от оплаты гигакалорий: в счет попадает цена за объем газа, сжигаемого в течение месяца. Но если сравнить динамику роста тарифов на тепловую энергию и на газ, то выяснится, что год от года именно газ дорожает наиболее быстрыми темпами. Тариф на газ в 2020 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 8 процентов, на тепло - на 5 процентов, в 2019 году газ подорожал на 6 процентов, тепло - на 2 процента. Поэтому в перспективе пяти-десяти лет экономия будет стремительно сокращаться.

Даже при условии выбора дорогостоящего оборудования с высоким уровнем производительности котельная в доме - источник вредных выбросов в атмосферу. И если сейчас к домам, оснащенным таким теплоисточником, не применяются требования по обеспечению защиты природы, с расширением применения технологии возможно появление законодательства, которое обяжет обеспечить более эффективный отвод отработанных газов.

А значит, на плечи собственников лягут новые расходы. И коснется это как вновь построенных домов с котельными, так и оборудования, которое применяется сейчас. Кроме того, в результате химического недожога газа в индивидуальных газовых котельных выделяются вредные химические вещества - оксиды азота, которые крайне негативно воздействует на легкие человека, приводя к серьезным заболеваниям. И все это прямо во дворах жилых домов или над головами жильцов.

Поэтому стоит взвесить «за» и «против» и трезво оценить все возможности. Практика показывает: проверенная годами централизованная система теплоснабжения стабильно выдерживает конкуренцию по сравнению с крышными котельными, имеющими ряд серьезных недостатков. Выбор, конечно же, остается за жильцами