Пермяк Ян Сазанов стал очевидцем падения «предвыборного астероида». Фото: личный архив.

- Это была яркая вспышка в небе, причем не высоко, а довольно низко, ниже облаков, - рассказал «Комсомольской правде» пермяк Ян Сазанов. – В тот вечер небо частично было закрыто облаками, и когда метеорит пролетал мимо нас, он был низко, ниже облаков.

3 ноября пермяк-очевидец падения метеорита находился на даче в районе деревни Першино в Оханском районе Пермского края.

- Мы с другим разжигали костер, чтобы пожарить шашлыки, - рассказывает мужчина. – Спиртное, не скрою, в тот вечер было, но позже, после того как собрались друзья. А метеорит я видел, когда мы только начали заниматься костром. В какую-то секунду я поднял глаза вверх и увидел яркую вспышку, которая быстро двигалась по небу. Продлилась она секунды три. Когда вспышка погасла, на ее месте остался длинный шлейф, как от самолета.

В темном небе эта полоса была еле заметна и потом буквально за минуту растворилась в воздухе.

- Все произошло мгновенно, я еще сказал другу: «Вот ничего себе, вроде не август, когда звезды падают, а вот что творится!», - улыбается пермяк.

Ян говорит, что метеорит, который ему довелось наблюдать, двигался по направлению к земле.

В момент, когда падающий метеорит летел по вечернему небу, пермяк находился на даче в Оханском районе. Фото: личный архив.

- Угол его наклона был вниз, по яркому озарению можно было понятно, что метеорит прошел через слои атмосферы и падал, - объясняет очевидец. – Я даже боюсь предположить, где он приземлился, но если сориентироваться по населенным пунктам в Пермском крае, то полетел астероид в направлении станции Григорьевская в Нытвенском районе. Но это очень грубые координаты, конечно. Однако исследователям метеоритов я готов буду все показать, рассказать и объяснить направление. И даже буду рад, если меня возьмут туда, где он упал.

Напомним, «предвыборный» метеорит (его падения ждали накануне Дня выборов нового президента в США, - Ред.) был открыт 3 ноября 2018 года. Два года астрономы периодически пугали, что астероид может врезаться в нашу планету. Оценивали вероятность столкновения очень высоко – примерно, как 1 к 240.

3 ноября яркую вспышку в небе наблюдали жители Свердловской и Челябинской областей, хотя за несколько дней до падения были версии, что небесное тело пролетит мимо нашей планеты или же упадет в океан.

Сразу после 3 ноября 2020 года в соцсетях было опубликовано несколько роликов с камер видеонаблюдения, где заснято, как по поверхности земли двигаются тени, которые отбрасывают деревья и припаркованные авто от яркого летящего в небе объекта.

- Если вы или ваши знакомые стали очевидцами данного явления, просьба вспомнить поточнее высоту вспышки, ее азимут (максимально точно, а не просто указать сторону света) и указать GPS координаты места наблюдения (лучше с Google Карт), - попросили администраторы сообщества AstroAlert в социальной сети Вконтакте. - Также просим помочь в поисках видеозаписей с частных камер наблюдения и камер наблюдения интернет-провайдеров.

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