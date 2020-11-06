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«Спасибо всем, кто нам помогает!» У детишек из пермской многодетной семьи Ощепковых определили коронавирус

Супруги решили лечить детей дома, врачи оставили им номера своих сотовых телефонов
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Большая семья Ощепковых. Фото из семейного архива.

Большая семья Ощепковых. Фото из семейного архива.

Семья Ощепковых из Перми, где воспитывается 14 детей, известна на всю страну. В 2016 году они получили звание «Лучшая многодетная семья Пермского края», в 2018-м – «Лучшая многодетная семья России», в 2019-м – «Успешная семья Приволжья».

Кроме двух кровных детей Ощепковы растят 12 приемных. Четверо ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить вместе со всеми.

В конце октября папа и мама почувствовали себя плохо, у них подскочила температура. Ее удалось сбить, но у детишек стало пропадать обоняние. Сначала у 15-летней Насти, потом по цепочке у всех остальных.

«Комсомолка» написала о проблемах, с которыми столкнулась семья. Врачи взяли анализы на коронавирус. У шестерых детей они оказались положительными.

Ощепковы решили, что будут бороться с недугом все вместе в своем доме в Закамске. В краевом Минздраве им пообещали необходимую медицинскую помощь.

- К городской детской поликлинике №4 прикреплены 9 детей из семи Ощепковых, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части этой больницы Ольга Тендрякова. - 3 ноября у всех детей произвели забор мазков для исследования на коронавирус, также их осмотрел педиатр. У шестерых детей пришел положительный анализ, после этого всем предложили госпитализацию. Но родители от нее отказались, так как симптомы ОРВИ – повышенная температура - есть только у одного ребенка. Сейчас дети взяты под наблюдение педиатра, их осмотрели 3, 5 и 6 ноября, им назначено необходимое противовирусное лечение и витамины, одному ребенку выписаны антибиотики.

- Мы сейчас лечимся дома, у нас все хорошо, - рассказала Анастасия Ощепкова. – Все дети чувствуют себя нормально за исключением сынишки, у него пока держится температура. С врачами мы на постоянной связи, они нам оставили номера своих сотовых телефонов. Из краевого министерства социального развития приходили, предлагали помощь, например, в покупке продуктов. Мы чувствуем поддержку, спасибо всем, кто нам помогает!

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