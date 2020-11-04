В Перми у 11 детей из лучшей многодетной семьи России обнаружили коронавирус

У 11 из 14 детей вы семье Ощепковых обнаружен коронавирус. Фото: из семейного архива

- Сейчас дети нормально себя чувствуют, только насморк и обоняния нет, - рассказала многодетная мама Анастасия Ощепкова. – Мы с мужем похуже, у нас первый день температуры нет. У меня диагностировали пневмонию.

Напомним, супруги Ощепковы, живущие в частном доме в Кировском районе Перми, воспитывают 14 детей. Восемь из них – приемные, двое – кровные и еще четверо приемных ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своими мамой и папой. В 2016 они получили звание «Лучшая многодетная семья Пермского края», в 2018-м – «Лучшая многодетная семья России», в 2019-м – «Успешная семья Приволжья».

Неделю назад родители заболели: появились симптомы ОРВИ, температура поднялась до 39 градусов. Затем у всех 14 детей пропало обоняние. Родители звонили в поликлинику, в детскую неотложку, но врачи согласились приехать лишь к одному ребенку – девочке, у которой поднялась температура. Чтобы сдать тесты на коронавирус платно, семье пришлось бы заплатить около 40 тысяч рублей.

«Комсомолка» рассказала о том, с чем пришлось столкнуться лучшей многодетной семье Пермского края. И на следующий день после публикации к Ощепковым приехала ковидная бригада и взяла у детей мазки.

А сегодня, 4 ноября, им позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что у 11 из 14 детей обнаружен коронавирус. У троих вируса нет. Но сидеть на карантине пока придется всем.

- Нам сказали - соблюдать режим самоизоляции и ждать, когда придут врачи, - рассказала Анастасия Ощепкова. - Пока у каждого члена семьи не будет по два отрицательного теста, будем находиться на карантине. В школу я позвонила, предупредила, что у детей коронавирус. Будем как-то продумывать совместный досуг на две недели.

Родители сдавали тесты платно, поэтому их результаты еще неизвестны.

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