В Перми после смерти мужчины обнаружен незаконный приют, в котором больные старики доживали свой век

Беспомощные старики нуждаются ежедневной в медицинской помощи, в приюте ее им никто не оказывал.

В Кировском районе Перми, 29 октября, после смерти пожилого мужчины стало известно о существовании незаконного приюта для престарелых. Если бы не этот факт, 11 больных стариков продолжали бы находится в опасном для их жизни пристанище.

На место приехали следователи, сотрудники здравоохранения и социальной защиты. Приют под названием «Добрые руки» организовала местная жительница, ей помогали несколько работников. Все постояльцы нуждаются в медицинской помощи. Некоторым из них нужны ежедневные сложные процедуры и постоянный медицинский уход, но специалистов там не было.

- 11 постояльцев для оказания необходимой медицинской помощи в больницах были эвакуированы, - сообщили в Министерстве социального развития Пермского края. - Было задействовано 6 карет скорой помощи. Один из постояльцев с температурой пройдет дополнительное обследование на COVID-19.

Теперь соцслужбы ищут родственников стариков. А следственный комитет возбудил уголовные дела. Руководителя центра на месте не было, где она сейчас - неизвестно, она объявлена в розыск как подозреваемая.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека и халатности, допущенной должностными лицами контролирующих органов, - сообщает СКР по Пермскому краю.

В настоящее время в Пермском крае продолжают работать порядка 20 частных приютов, деятельность которых находятся на контроле. За последние два года работы было закрыто около 10 частных приютов, в связи с некачественным предоставлением услуг.

Напомним, это не единственный громкий случай, когда в Перми брошенные стрики в ужасных условиях и антисанитарии, без должной медпомощи находились в подпольных приютах.

Так в 2018 году силовикам пришлось в буквальном смысле штурмом брать дом престарелых на улице Леонова, 87 «Г». Произошло это после того, как в больницу из приюта привезли старика в крайней степени истощения. Когда сотрудники полиции взломали дверь, то ужаснулись: на кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики.

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