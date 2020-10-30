«Это был ее единственный ребенок». 35-летняя пермячка из-за ошибки медиков лишилась новорожденного младенца

Через четыре часа после родов ребенок скончался. Фото: Олег ЗОЛОТО

Три с лишним года назад в жизни 35-летней пермячки произошла огромная трагедия. Она лишилась первого и единственного ребенка. Это произошло в январе 2017 года во время родов в ГБУЗ «МСЧ № 9 им. М.А. Тверье». Сейчас ей 38, и у женщины нет детей.

Не стали проводить дополнительную диагностику

В тот январский день роженица поступила в приемное отделение стационара со схваткообразными болями внизу живота. Это случилось в самом конце беременности, которая по всем медицинским нормам считается доношенной. Через несколько часов женщине сделали операцию кесарево сечение.

- На четвертой минуте жизни у новорожденного остановилось кровообращение, - пояснили в пресс-службе Индустриального районного суда. – Врачи проводили реанимационные мероприятия, но в итоге была констатирована смерть ребенка.

Эксперты, проводившие комплексную судебно-медицинскую экспертизу, установили, что смерть младенца наступила в результате острой дыхательной недостаточности, связанной с массивной аспирацией околоплодных вод. А невыполнение дополнительной диагностики во время родов не позволило своевременно установить ухудшение состояния плода и привело к его смерти.

Три года пермячка переживала острое горе, случившееся в семье, а потом подала иск в суд.

- Дело это рассматривалось долго, почти девять месяцев, - рассказали в районном суде. – В итоге 7 октября суд вынес мотивированное решение, согласно которому постановил на основании Закона «О защите прав потребителей» взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, на обжалование у ответчика есть время до 10 ноября.

Дефекты в родах на первом месте среди всех судебных исков

- Неблагоприятные случаи во время родов и сразу же после них – один из самых распространенных исков в судах Пермского края, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых. – Ежегодно в судах края рассматривается около 30 медицинских исков, среди которых на первом месте – дефекты в оказании акушерской помощи. Происходит это по причине того, что врачи в момент родоразрешения не всегда понимают, когда необходимо принимать экстренные меры.

При прохождении по родовым путям у плода итак наблюдается затрудненное кровообращение между плацентой и плодом, в результате происходит естественное кислородное голодание. Если все идет как надо, то кислород ребенок получает сразу же после родов с первым вдохом.

Но если наблюдается критическое кислородное голодание, то это может стать причиной тяжелых состояний ребенка или же смерти. ДЦП – это тоже проявление кислородного голодания в родах и можно с полным правом сказать, что от действий акушера зависит вся дальнейшая судьба рождающегося ребенка.

- Что касается суммы, которую истице удалось взыскать с больницы, то она достаточно стандартная, - говорит Евгений Козьминых. – Суд при принятии решения о компенсации основывается на наличии дефектов в оказании медицинской помощи и ориентируется на аналогичную практику в судах Российской Федерации. В 70% случаев суды встают на сторону истцов. Суммы исков нередко снижаются, так как заявленные требования могут быть высокими от пяти до десяти миллионов рублей. Понятно, что никакие деньги не могут компенсировать нравственные страдания матери, потерявшей ребенка, но все-таки денежная компенсация частично позволяет это сделать.

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