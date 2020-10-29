«Папа умер в реанимации, а мне говорили, что жив». Пермячка обвиняет врачей в смерти своего отца

Девушка написала заявление в следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Фото: архив "КП"

В редакцию «Комсомолки» обратилась пермячка Мира Л. Девушка рассказала, что ее отец попал в больницу с пневмонией, но не получал должного лечения и вскоре скончался. Девушка написала заявление в правоохранительные органы.

- 11 сентября моего отца с подозрением на пневмонию увезли в МСЧ №1, - рассказывает Мира. - Он был в тяжелом состоянии, поэтому мы попросили положить его в реанимацию. Нам сказали, что мест нет, и он оказался в общей палате. Через два дня я позвонила отцу, он сказал, что ему стало хуже - температура поднялась до 39 градусов, и стало тяжело дышать, но лечение ему никакое не оказывают.

По словам девушки, были выходные, поэтому лечащего врача на месте не было.

- Я поговорила с медсестрой, она сказала, что вместо врачей дежурят студенты, а после нашего разговора вместо помощи она накричала на папу и сказала: «Что ты жалуешься, я больше к тебе не подойду, хоть зазовись», - продолжает Мира. - На следующий день я дозвонилась до врача, она сказала, сегодня отца осмотрели и назначили необходимые препараты. Некоторые лекарства мы привезли сами. Когда в очередной раз я позвонила лечащему врачу, она сказала, что у отца тяжелая пневмония и коронавирус. Вечером его перевели в реанимацию, но не лечащий врач, а дежурный, так как видел, что папа в тяжелом состоянии.

По словам Миры, ее отец пролежал в отделении реанимации с 16 по 23 сентября. Все это время ей говорили, что мужчина находится в коме.

- 23 сентября в 18.50 я позвонила в больницу, - продолжает Мира. - Мне сказали, что отец все еще в коме, но все жизненно важные органы работают хорошо. А в полдень 24 сентября мне сказали, что отец скончался вчера в 18.40. То есть он был уже мертв, когда врачи говорили, что жив. Как это вообще возможно? Потом начался бардак с его личными вещами. Одежду утилизировали без нашего согласия, а ценные вещи не отдавали. Только когда я пригрозила прокуратурой, их вернули. Когда я пришла за вещами, меня отправили в ковидное отделение. Я начала возмущаться и сказала, что туда не зайду. После продолжительных криков к нам вышла врач с пакетом в руках и сказала: «Распишитесь в описи». Но пакет открыть отказались. Я сказала, что пока не увижу, что внутри, ничего подписывать не буду, врач забрала пакет и ушла. Я была в шоке от такого поведения.

Мира написала заявление в следственный комитет, в полицию и прокуратуру. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводят проверку.

Заявление в прокуратуру. Фото: Мира Л.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в курсе произошедшего, но проверку проводить не будут.

- В сентябре девушка написал о своей проблеме в instagram, - объясняют в Минздраве. - После этого мы связались с главврачом МСЧ №1, она объяснила, что пациент получал лечение в полном объеме, что необходимые препараты в медучреждении имеются, к пациентам средней и тяжелой тяжести нянечки приходят три раза в день, а по надобности и чаще. И добавила, что студентов в медучреждении нет.

Переписка в instagram с Минздравом. Скриншот: Мира Л.

- Я уверена, что моего отца можно было спасти, если бы не такое отношение врачей, - заключила Мира.

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