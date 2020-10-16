«Ждал скорую несколько дней». В Перми после смерти 69-летнего мужчины следственный комитет начал проверку

Последний пост Валерия Гилева: «Все, я в больнице. Это лежу под капельницей». Фото: Личная страница Вконтакте

В Перми скончался 69-летний Валерий Гилев, который несколько дней не мог дождаться скорой помощи. Мужчина, работавший охранником в телекомпании «Рифей», еще 19 сентября заболел пневмонией, у него резко поднялась температура. Что происходило с ним после этого, Валерий подробно описал на своей странице ВКонтакте.

«Вчера ближе к вечеру самочувствие ухудшилось, температура 39. Вызвал скорую, подробно расспросили по поводу вызова, заявку приняли, сказали ожидать. Через полчаса звонок, со скорой, снова расспросили причину вызова, рассказал все по новой. В итоге, скорую вам выслать не можем, с такой температурой и такими симптомами надо вызывать неотложку».

После нескольких дней ожидания пациента увезли на томографию, которая показала пневмонию. Но его отправили домой – ждать результатов теста на коронавирус. И в больницу Валерий Гилев попал только 2 октября.

«Все, я в больнице. Это лежу под капельницей», - написал он в этот день последний пост. А 11 октября Валерий Гилев умер.

- После смерти мужчины следственный комитет проводит доследственную проверку по факту возможного неоказания медицинской помощи в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.