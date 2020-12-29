ЭспланадаВ этом году впервые на эспланаде нет большого ледового городка. Праздничного концерта и фейерверка тоже не будет. Но к елке в новогоднюю ночь и в каникулы пускать будут - погулять и сфотографироваться у главного символа праздника.Ледовые городкиЗато в разных районах Перми открылись 12 ледовых городков. Здесь можно гулять, кататься с горок и делать новогодние селфи.Ледовые городки находятся:- в Дзержинском районе - в сквере имени Дзержинского;- в Индустриальном районе - в саду имени Миндовского;- в Кировском районе - около Дворца культуры «Урал», в парке «Счастье есть»;- в Ленинском районе - в Театральном сквере;- в Мотовилихинском районе - в сквере имени Розалии Землячки, около УДС «Молот»;- в Орджоникидзевском районе - на площади около клуба имени Златогорского, на площади у ДК «Бумажник», в парке имени Чехова;- в Свердловском районе - на площади у Дворца культуры имени Солдатова;- в поселке Новые Ляды - перед клубом «Юбилейный».- В новогоднюю ночь все городки будут открыты, но прокатиться с горки не удастся, - рассказали в городской администрации. - Из соображений безопасности доступ к горкам будет перекрыт.А вот с утра 1 января уже можно брать с собой санки и ледянки и идти кататься.«Космический путь»Спуск от Соборной площади до променадной части набережной в новогодние праздники превратится в «Космический путь». Там появится светодиодная мультимедиа-инсталляция, посвященная 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Двигаясь по космическому пути, пермяки смогут узнать факты о космосе и истории его освоения.Инсталляция будет работать с 30 декабря по 10 января с 18.00 до 23.00. Каждые полчаса будет повторяться один блок программы, состоящий из 7 частей.Вход на площадку свободный. Но необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.Парки в онлайн-режимеВ парках Перми никаких массовых гуляний не будет. Все мероприятия перенесены в онлайн - на страничку «ВКонтакте» «ПермьПарк» (vk.com/parkipermi).31 декабря в 12.00 малыши под руководством Деда Мороза и Снегурочки смогут создать елочную игрушку и приготовить сладкий «Оливье».Каждый вечер с 1 по 4 января Дед Мороз будет читать сказки о Щелкунчике и Снежной королеве. Начало чтения - в 20.00.6 января в 18.00 состоится программа «Легенды Рождества» об истории праздника, о рождественских приметах и традициях. Начало - в 18.007 января с 19.00 до 20.00 зрителей ожидает большой «Рождественский концерт» с участием пермских артистов.Парк ГорькогоВ новогодние каникулы, если не будет сильных морозов, можно не только погулять по аллеям парка, но и покататься на аттракционах. Детские - «Лебеди», «Пираты», «Качалки», «Свадебная карусель», «Самба Балун», «Восточный экспресс» и «Мини-АЗС» - работают с 11.00 до 20.00. Молодежные - «Автодром», «Емеля» и «Аркадный ряд» - с 13.00 до 20.00.На Колесе обозрения можно кататься c 11.00 до 22.00.Стоимость билета в выходные и праздничные дни - 200 рублей, дети до 3 лет - бесплатно.Завод ШпагинаНа территории Завода Шпагина можно покататься на коньках вокруг дрезины и больших елей по льду необычного по форме катка или скатиться с горки-паровоза. Проката нет, приходить надо со своими коньками и ледянками.Режим работы:30 декабря, 4 - 6, 8 - 10 января - с 15.00 до 21.00;31 декабря - с 12.00 до 19.00;1 - 3, 7 января - технические дни, с 15.00 до 21.00.Вход на территорию Завода Шпагина закрывается за 45 минут до окончания работы.КАК ЧТО РАБОТАЕТ В КАНИКУЛЫПоликлиники и больницы30 и 31 декабря поликлиники Перми будут работать в обычном режиме.2, 5, 8 января - с 8 до 18 часов прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи.Неотложная помощь при поликлиниках с 1 по 10 января работает ежедневно с 8.00 до 24.00.В течение всех новогодних каникул стационары в Пермском крае, в том числе и принимающие ковидных больных, будут работать круглосуточно.Также круглосуточно будут работать травмпункты, скорая помощь и экстренная стоматологическая помощь на улице Братьев Игнатовых, 4.В Министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, в каких случаях и куда нужно обращаться.- Бригаду «скорой» следует вызывать, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности. Набирать нужно телефоны «03» или «103», - объяснили в ведомстве. - Если вы почувствовали недомогание, у вас незначительно повысилась температура или обострилось хроническое заболевание, но срочного медицинского вмешательства не требуется, рекомендуется вызвать участкового врача на дом или обратиться в неотложную помощь при поликлинике по месту жительства. Лечением ОРВИ, гриппа, а также легкой или бессимптомной формы Covid-19 тоже занимается амбулаторно-поликлиническая служба.Здесь вы найдете телефон вашей поликлиникиЗАГСЫ31 декабря все отделы ЗАГС работают по обычному графику - с 9.00 до 17.00.1, 7 и 10 января - выходные дни2 января - работают Дзержинский и Орджоникидзевский ЗАГСы.3 января - Индустриальный и Ленинский отделы.4 января - Свердловский отдел.5 января - Орджоникидзевский и Индустриальный отделы.6 января - Ленинский отдел.8 января - Мотовилихинский и Орджоникидзевский ЗАГСы.9 января - Кировский и Свердловский отделы.Режим работы с 9.00 до 17.00. Обед - с 13.00 до 13.48.Сбербанк31 декабря во всех отделениях Сбера - сокращенный день.- Но работать Сбербанк будет не на час меньше, как в прошлые годы, - сообщили в банке. - Ориентируйтесь, что время закрытия офисов будет примерно в 14.00 - 16.00. Некоторые отделения будут работать до 18.00.С 1 по 10 января Сбербанк не работает, кроме дежурных отделений.С 11 января - по обычному графику.Служба поддержки будет работать круглосуточно:900, 8 (800) 555-55-50 и 8 (495) 500-55-50 - для физических лиц (звонок по России бесплатный).Почта31 декабря все почтовые отделения закроются на час раньше обычного.1, 2 и 7 января будут открыты только те почтовые отделения, что работают круглосуточно. Они откроются 1 января в 10.00. Все остальные будут закрыты.3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.МФЦ31 декабря - рабочий день будет укорочен на 1 час.С 1 по 10 января - выходные дни.С 11 января офисы начнут работать в обычном режиме.МРЭО ГИБДД1, 2, 3, 7, 8, 10 января - выходные дни.4, 5, 6, 9 января - с 8.00 до 16.00.С 11 января - в обычном режиме.Общественный транспорт и парковкиВ новогоднюю ночь никаких массовых мероприятий не будет, поэтому 31 декабря общественный транспорт будет работать только до 23 часов.1 и 2 января автобусы и трамваи работают по воскресному расписанию, но на линию выйдет только половина маршрутов.С 3 по 10 января - по воскресному расписанию.31 декабря парковки в Перми будут платными. Как объяснили в Пермской дирекции дорожного движения, указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днем, а только рекомендует работодателям вводить его в своих организациях. Поэтому в последний день года за парковку машины в центре Перми придется платить.А вот с 1 по 10 января парковки будут бесплатными.ВЫРЕЖИ И СОХРАНИЭкстренные телефоныЕдиная дежурно-диспетчерская служба - с мобильных телефонов 112, звонок бесплатный, можно позвонить даже без sim-карты, с городских и мобильных телефонов - 268-02-00.Пожарная служба -101.Полиция - 102.Скорая медицинская помощь - 103.Горгаз - 104.Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) - 241-44-44, 281-01-73.Бюро несчастных случаев ГУ МВД - 241-36-40.Скорая ветеринарная медицинская помощь - 210-15-60, 212-68-37.Многоканальный дежурный телефон «Теплоэнерго» (сообщить о проблеме с вывозом мусора) - 236-90-55. В новогодние каникулы будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00.Единая диспетчерская служба ООО «Пермская сетевая компания» (при проблеме с отоплением) - 243-72-99.Травматологические отделенияДзержинский район - 238-07-67, ГКП №4, ш. Космонавтов, 108.Индустриальный район - 221-97-77, 221-82-22, ГП №2, ул. Братьев Игнатовых, 3.Кировский район - 282-76-02, ГП №12, ул. Липатова, 19.Ленинский район - 260-47-47, «Реалмед», ул. Циолковского, 4.Мотовилихинский район - 260-25-15, 1-й травмпункт, ул. КИМ, 2.Орджоникидзевский район - 284-86-98, МСЧ №7, ул. Писарева, 56.Свердловский район - 281-39-10, ГКП №5, ул. Куйбышева, 111.Дежурные телефоны администраций районовВопросы по содержанию придомовых территорий, уборке снега можно задать по телефонам:Дзержинский район - 233-14-80;Индустриальный район - 227-92-20;Кировский район - 205-62-00;Ленинский район - 212-07-17;Мотовилихинский район - 260-48-59;Орджоникидзевский район - 263-46-80;Свердловский район - 241-27-85;Новые Ляды - 295-86-46.