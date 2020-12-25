Перед новогодними праздниками сотрудники городской станции «скорой медицинской помощи» напомнили пермякам, в каких случаях при необходимости им нужно звонить по телефону 01, а в каких можно дождаться приезда «неотложки».Бригаду «скорой медицинской помощи» следует вызывать, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности. Набирать нужно телефоны «03» или «103».В неотложную помощь следует звонить, если вы почувствовали недомогание, у вас незначительно повысилась температура или обострилось хроническое заболевание, но срочного медицинского вмешательства не требуется. В таких случаях рекомендуется вызвать участкового врача на дом или обратиться в неотложную помощь при поликлинике по месту жительства. Лечением ОРВИ, гриппа, а также легкой или бессимптомной формы Covid-19 тоже занимается амбулаторно-поликлиническая служба.Получить консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавируса можно по единому номеру +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.Телефоны неотложек в ПермиЖители Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального и Дзержинского районов Перми могут вызвать неотложную помощь по единому номеру 270-09-03 или по телефону неотложной помощи при поликлинике по месту жительства.Вызвать врача неотложной помощи можно с 08.00 до 23.00 (Врач завершает осмотры в полночь).ДЕТИГДП №4, поликлиника №1 ул. Маршала Рыбалко, 44 252-34-35 (пн-пт с 14-00 до 23-00, сб-вс с 8-00 до 23-00)http://www.gdp4.perm.ru/ГДП №4, поликлиника №2 ул. Ласьвинская, 68а 251-46-97 (пн-пт с 8-00 до 14-00), 252-34-35 (пн-пт с 14-00 до 23-00, сб-вс с 8-00 до 23-00)http://www.gdp4.perm.ru/ГДП №4, поликлиника №3, ул. Шишикина, 31, 252-09-90 (пн-пт с 8-00 до 13-00), 252-34-35 (пн-пт с 14-00 до 23-00, сб-вс с 8-00 до 23-00)http://www.gdp4.perm.ru/ГДП №4, поликлиника №4, ул. Калинина, 74, 253-15-90 (пн-пт с 8-00 до 13-00), 252-34-35 (пн-пт с 14-00 до 23-00, сб-вс с 8-00 до 23-00)http://www.gdp4.perm.ru/ГДП №4, филиал поликлиники №2, ул. Глазовская, 7, 251-93-45, 252-34-35http://www.gdp4.perm.ru/ГДКП №6, ул. Петропавловская, 109, пр. Парковый, 35, ул. Докучаева, 30, 258-38-11http://gdkp6.medicalperm.ru/ГДКП №5, ул. Совесткой Армии, 10, ул. Чердынская, 38а, ул. Стахановская, 51, ул. Карпинского, 87г, 228-07-71http://gdkp5.ru/ГДКП №1, ул. Лебедева, 42, ул. Крупской, 76, ул. Пушкарская, 88, ул. Грачева, 12 (литер М), ул. Сигаева, 4, 270-09-03, 260-23-92http://permgdkp1.ru/ГДП №3, ул. Щербакова, 27, ул. Веденеева, 80, ул. Толбухина 9/11, ул. Мозырьская, 34, ул. Судоремонтная, 21, 285-49-62 (в будни с 8-00 до 19-00), 284-42-48, 285-49-49 (в будни с 19-00 до 23-00, в выходные и праздничные дни с 8-00 до 23-00)http://gdp3.medicalperm.ru/ГДКБ №3, ул. Екатерининская, 166, 236-25-93 (с 8-00 до 23-00)https://gdkb3-perm.ru/ДКБ им. Пичугина Комсомольский проспект, 43, ул. Запорожская, 7, ул.Революции, 8, ул.Героев Хасана, 10а, ул.Соловьева, 3, ул.Пихтовая, 42, ул.Вижайская, 15 212-82-25 (с 8-00 до 23-00)https://gdkb-pichugina.ru/ГКП №5, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 9а, 295-81-23 (с 8-00 до 23-00)http://gkp5.perm.ru/ВЗРОСЛЫЕГКБ им. Гринберга, ул. Липатова, 19, 258-38-70, 270-09-03 (неотложка), 258-44-90, 252-15-22 (единая справочная поликлиники)http://gb-grinberga.ru/ГКП №4, шоссе Космонавтов, 108, Транспортная, 27, Куфонина, 12, Монастырская, 159, Екатерининская, 224, 238-06-26, 270-09-03, доп. тел. в будни 238-13-69 (вызов врача с 8-00 до 23-00)http://gkp4.ru/ГКП №2, ул. 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