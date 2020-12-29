Печальная новость пришла сегодня утром от коллег Валентины Ивановны Бородиной - фельдшера скорой помощи пункта временного размещения бригад Гаинской подстанции.21 декабря Валентина Ивановна почувствовала недомогание и не вышла на работу. Через день ее госпитализировали в отделение для больных коронавирусом, но лечение не помогло. 26 декабря Валентины Николаевна не стало. Ей было всего 48 лет. Валентина Николаевна отдала пол жизни любимой профессии, она проработала в ней 28 лет.Она работала с высокой нагрузкой, с объемом до двух ставок.Среди коллег заслуженно пользовалась репутацией грамотного специалиста и хорошего отзывчивого человека.Выражаем искренние соболезнования семье и родным Валентины Николаевны.СПРАВКАВалентина Николаевна родилась 12 апреля 1972 года в деревне Сюзь-Позья Кудымкарского района Пермской области.В 1992 году окончила Кудымкарское медицинское училище.С 1992 года по 2019 год работала в Чермозской городской больнице (с 2011 года — Ильинская центральная районная больница). В разное время была медицинской сестрой, медицинской сестрой по приёму и передаче вызовов станции неотложной медицинской помощи, фельдшером скорой медицинской помощи.С 30 января 2013 года по 30 ноября 2019 года руководила средним медицинским персоналом в должности старшего фельдшера скорой медицинской помощи.1 декабря 2019 года была принята на должность фельдшера скорой медицинской помощи в пункт временного размещения бригад скорой медицинской помощи «Чермоз» Гайвинской подстанции.