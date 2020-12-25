В Перми умер известный врач акушер-гинеколог Юрий Иванович Жихарев.«Умер наш любимый врач, «папочка» почти всех детишек, рожденных в Гайвинском роддоме», - говорят пермячки.Про таких как Юрий Иванович говорят: врач от Бога. Будущие мамы мечтали попасть в руки этого доктора, ехали в Роддом № 7 из других районов, чтобы роды принял именно он. О профессионализме, человечности, чуткости Жихарева говорят все его пациентки.Больше двадцати лет он был заведующим родильным отделением МСЧ № 7, главным акушером-гинекологом Орджоникидзевского района Перми, но потом ушел с административной должности и стал больше времени посвящать любимой работе.Юрия Ивановича настиг обширный инсульт, ему было 67 лет.«Если б все врачи были такими как Юрий Иванович, спасибо за сына и за дочку, последние мои роды с вами и с Дашей были самыми лучшими. Я вас буду помнить», - пишут о Жихареве его пациентки.«Мы будем помнить Вас, Ваше доброе сердце, Ваши большие теплые и умелые руки! Светлая память хорошему, жизнерадостному человеку, который помог огромному количеству женщин!», написала Ольга Ефимова.Редакция газеты «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Юрия Ивановича.