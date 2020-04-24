2020-04-24T08:12:03+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«С иголками в руках даже мальчики». Пермские школьники шьют маски для врачей

Мама Виталия Лобанова работает врачом, поэтому десятиклассник прекрасно понимает, насколько сейчас нужна помощь медикам.Мама Виталия Лобанова работает врачом, поэтому десятиклассник прекрасно понимает, насколько сейчас нужна помощь медикам.

И просят, если медики не смогут их использовать для защиты от коронавируса, то пусть оставят на память о тяжелом времени

Маски для медицинских учреждений пермские школьники шили целыми семьями

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За несколько дней ученики пермской школы номер девять им. А.Пушкина сшили 396 масок и с помощью взрослых и волонтеров благотворительного фонда «Берегиня» передали их в городскую клиническую поликлинику, краевой детский онко-гематологический центр и другие пермские медучреждения.

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