«С иголками в руках даже мальчики». Пермские школьники шьют маски для врачей
И просят, если медики не смогут их использовать для защиты от коронавируса, то пусть оставят на память о тяжелом времени
Маски для медицинских учреждений пермские школьники шили целыми семьями
За несколько дней ученики пермской школы номер девять им. А.Пушкина сшили 396 масок и с помощью взрослых и волонтеров благотворительного фонда «Берегиня» передали их в городскую клиническую поликлинику, краевой детский онко-гематологический центр и другие пермские медучреждения.