«С иголками в руках даже мальчики». Пермские школьники шьют маски для врачей

24 Апр 2020 2020-04-24T08:12:03+03:00

Маски для медицинских учреждений пермские школьники шили целыми семьями 00:00 00:00

За несколько дней ученики пермской школы номер девять им. А.Пушкина сшили 396 масок и с помощью взрослых и волонтеров благотворительного фонда «Берегиня» передали их в городскую клиническую поликлинику, краевой детский онко-гематологический центр и другие пермские медучреждения.