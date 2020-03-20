2020-03-20T13:32:20+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ЧП произошло в 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3.ЧП произошло в 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3.

ЧП произошло в доме на улице Чернышевского

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

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Оглушительный хлопок раздался 20 марта около 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после взрыва в квартире начался пожар. К месту ЧП мчались скорые, пожарные, спасатели.

Как передает с места корреспондет Комсомольской правды", все перепуганные жильцы, которые находились в это время в доме, оделись и вышли на улицу.

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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