20 Март 2020 2020-03-20T13:32:20+03:00

ЧП произошло в 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3.

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали 00:00 00:00

Оглушительный хлопок раздался 20 марта около 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после взрыва в квартире начался пожар. К месту ЧП мчались скорые, пожарные, спасатели.

Как передает с места корреспондет Комсомольской правды", все перепуганные жильцы, которые находились в это время в доме, оделись и вышли на улицу.