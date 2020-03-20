Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали
ЧП произошло в доме на улице Чернышевского
Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали
Оглушительный хлопок раздался 20 марта около 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после взрыва в квартире начался пожар. К месту ЧП мчались скорые, пожарные, спасатели.
Как передает с места корреспондет Комсомольской правды", все перепуганные жильцы, которые находились в это время в доме, оделись и вышли на улицу.