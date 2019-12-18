СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-18T14:09:29+03:00

Пермяк самостоятельно разыскал свой угнанный «Лексус» 00:00 00:00

В марте этого года 29-летний Самир Алиев решил прогреть свою машину, которую, как обычно, вечером оставил под окном дома. Но автозапуск не сработал. Это случилось впервые за все шесть лет, пока пермяк владел своим «Лексусом». Самир спустился на улицу. И - остановился в растерянности. Его автомобиля нигде не было. Первым делом Самир стал читать в соцсетях все, что пишут об угонах. Там советовали так: в первые же дни просмотреть все сайты бесплатных объявлений. Если угнанный автомобиль быстро не продадут, то месяца на 2 - 3 угонщики затаятся. И только потом будут выставлять автомобиль на продажу. Сразу после угона никаких следов своего «Лексуса GS 350» Самир не обнаружил. - В июне я стал просматривать такие сайты ежедневно, тратил каждый день по 1,5 - 2 часа, даже во время отпуска, - рассказывает он. - Обращал внимание не только на продажу машин, но и запчастей - на тот случай, если автомобиль разобрали. Я знал, в каких местах потерты сиденья и двери, и внимательно разглядывал фотографии. В итоге отобрал 68 объявлений. Потом по различным признакам их отсеивал. Оставил только три «кандидатуры» - в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В этих трех городах Самир нашел местных жителей, которые согласились съездить по объявлениям и сфотографировать машины. Специально для них составил инструкцию – что снимать. Добровольцев, готовых проявить автомобилистскую солидарность, он разыскивал в соцсетях и через знакомых. Когда посмотрел присланные снимки - понял, что в России его «Лексуса», скорее всего, уже нет. Тогда Самир стал просматривать объявления в ближнем зарубежье. На порталах оставлял запрос о том, что разыскивает машину такой-то марки. - В октябре мне пришло уведомление из одного казахстанского портала, - говорит Самир. - Я рассмотрел фотографии в объявлении и понял: это мой «Лексус».