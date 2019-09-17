На Межрегиональном экспортном форуме-2019 в Перми ожидаются предприниматели из 16 стран мира

17 Сент. 13:00 2019-09-18T07:32:55+03:00

"Гость в студии"_17_09 00:00 00:00

По данным Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, планируется, что в этом году в МЭФ примут участие более 3 тыс. человек. На форуме выступит более 100 спикеров, а также ожидается присутствие представителей иностранных компаний из 16 стран мира, среди которых США, Нидерланды, Китай, Франция, Япония, Германия, ОАЭ и др. В этом году программа МЭФ включает в себя четыре направления. Это сессии и круглые столы с руководителями федеральных органов исполнительной власти на тему государственных механизмов и мер поддержки, образовательная программа для компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или только планируют - Edu-Camp, а также проведение дискуссий с представителями федеральных и международных институтов развития о кадровом потенциале компаний-экспортеров, хайтек-экспорте и экспорте услуг. Также на форуме будет организована специальная байерская программа для профильных покупателей и приглашённых зарубежных компаний-партнёров, в рамках которой будет опробована в пилотном режиме цифровая платформа по поиску иностранных покупателей. К ней уже подключены такие страны как Китай, Германия, Турция, Беларусь и др. В настоящее время к системе уже подключены 25 компаний региона.