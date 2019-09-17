2019-09-18T07:32:55+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

На Межрегиональном экспортном форуме-2019 в Перми ожидаются предприниматели из 16 стран мира

"Гость в студии""Гость в студии"

Подробно о форуме поговорили с заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ириной Григоренко

"Гость в студии"_17_09

00:00
00:00

По данным Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, планируется, что в этом году в МЭФ примут участие более 3 тыс. человек. На форуме выступит более 100 спикеров, а также ожидается присутствие представителей иностранных компаний из 16 стран мира, среди которых США, Нидерланды, Китай, Франция, Япония, Германия, ОАЭ и др. В этом году программа МЭФ включает в себя четыре направления. Это сессии и круглые столы с руководителями федеральных органов исполнительной власти на тему государственных механизмов и мер поддержки, образовательная программа для компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или только планируют - Edu-Camp, а также проведение дискуссий с представителями федеральных и международных институтов развития о кадровом потенциале компаний-экспортеров, хайтек-экспорте и экспорте услуг. Также на форуме будет организована специальная байерская программа для профильных покупателей и приглашённых зарубежных компаний-партнёров, в рамках которой будет опробована в пилотном режиме цифровая платформа по поиску иностранных покупателей. К ней уже подключены такие страны как Китай, Германия, Турция, Беларусь и др. В настоящее время к системе уже подключены 25 компаний региона.

Скачать передачу [mp3, 33.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери
В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами
В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года
Специалисты проверяют, как прижились ранее высаженные деревья
"Ее использовали как инкубатор, а потом выбросили". Волонтер спасла от гибели слепого пекинеса
В Перми началась осенняя обработка от грызунов
Житель Прикамья целый год вывозил отходы на земли сельскохозяйственного назначения
В Перми планируют снести пристрой на Комсомольском проспекте, 7
«Ушел на рыбалку и пропал». В Прикамье разыскивают 51-летнего мужчину
В Перми на «зебре» иномарка сбила пешехода
При столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток
В руках пермяка взорвалась электронная сигарета
«Что за изверги?!». В Перми неизвестные обстреляли собаку дротиками с ядом
В Перми осудят четырех мужчин за организацию казино
Ограничение движения в сентябре 2019 в Перми: дороги перекроют из-за «Кросса нации»
Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о жестоком убийстве пермского бизнесмена и его жены
Стало известно о возможных причинах смерти депутата в пермском кафе
В Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге
"Все началось с онемения пальцев руки". 14-летний подросток борется с онкологией
Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли