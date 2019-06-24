2019-06-24T14:10:41+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

У «дома Лары» из романа «Доктор Живаго» пермские археологи нашли два сундука антиквариата

Хозяева дома закопали сундук с кузнецовским фарфором.Хозяева дома закопали сундук с кузнецовским фарфором.

Клад закопал во время революции владелец ресторана Трутнев

Что нашли в старинном сундуке, выкопанном возле дома Лары из "Доктора Живаго"

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Фарфоровые супницы, соусники, изящные чашечки, тарелки разных форм и размеров – при раскопках в центре Перми археологи обнаружили клад: два сундука с антикварной посудой. - В одном из сундуков лежали фарфоровые сервизы середины XIX века, - рассказала «Комсомолке» Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции. - Они были уложены очень аккуратно, все изделия были обернуты газетами – так же, как мы сейчас посуду перевозим. Сами газеты не сохранились, но они отпечатались на фарфоре, поэтому мы смогли посмотреть заметки и определить, какого они года. Самая последняя – за октябрь 1917 года. Так что, видимо, все было собрано и схоронено в период революционных событий, гражданской войны. Во втором сундуке была спрятана кухонная утварь - чугунные сковородки, медные тазы и даже одна эмалированная сковорода. Видимо, хозяева собрали всю посуду, что была в доме, упаковали и оставили до лучших времен. Археологи с помощью архивных данных выяснили, что в 1917 году на месте раскопок находился дом купца 2-й гильдии Трутнева.

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В студии: Вероника РАНГУЛОВА, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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