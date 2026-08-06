В Пермском крае отменили режим «Ракетной опасности» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На территории Пермского края отменен режим Ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.

Напомним, сегодня, 6 августа, в утренние часы объявили об опасности. На территории Пермского края объявили режим "Ракетной опасности". Чуть позже был объявлен режим "Ковер" радиусом 100 километров.

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