В Соликамске двух отцов осудили за покупку мотоциклов детям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Соликамске впервые возбудили уголовные дела против родителей, которые приобрели своим несовершеннолетним детям мотоциклы.

В июне в городе произошло два ДТП с участием подростков. В первом случае в больницу после аварии обратилась 13-летняя девочка. Она получила ушиб, управляя мотоциклом. Через несколько дней в медучреждение поступил 14-летний подросток с закрытым переломом голени. По данным полиции, он ехал на мотоцикле и столкнулся с легковым автомобилем.

Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что в обоих случаях мотоциклы детям купили их отцы. При этом мужчины знали, что подростки не имеют водительских прав и не могут законно управлять такой техникой из-за возраста и отсутствия опыта.

Следственный отдел по Соликамску возбудил в отношении мужчин 1981 и 1986 годов рождения уголовные дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В полиции напоминают, что желание порадовать ребенка дорогим подарком не должно быть важнее его безопасности. Покупка мотоцикла подростку без водительского удостоверения и необходимых навыков может привести к тяжелым последствиям. Такие решения угрожают здоровью и жизни детей, а для родителей могут закончиться уголовной ответственностью.

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