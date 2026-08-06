В Чусовом продолжают развивать туристическую инфраструктуру

Фото: пресс-служба краевого правительства

Во время рабочей поездки в Чусовой 5 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил, как развивается туристическая инфраструктура города.

Одним из ключевых объектов стал всесезонный спортивно-туристический комплекс «Ермак». Здесь завершается строительство модульного гостиничного комплекса. Проект включает две гостиницы по 26 номеров каждая. Кроме того, на въезде в город возводят еще один отель. После завершения работ Чусовой сможет одновременно принимать более 100 туристов.

Еще одной точкой визита стал Парк истории реки Чусовой — музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы рядом с рекой Архиповкой.

В парке собраны настоящие исторические постройки, перевезенные из деревень Чусовского округа. Посетители могут увидеть кузницу, крестьянскую избу, сельскую лавку, пожарное депо, гончарную мастерскую, часовню и другие здания. Внутри находятся подлинные предметы быта, найденные во время экспедиций. Особенность музея в том, что большинство экспонатов можно не только рассматривать, но и использовать: например, сыграть на гармони или попробовать разжечь огонь в кузнице.

Парк был основан в 1981 году заслуженным работником культуры России Леонардом Постниковым. Главной его достопримечательностью считается Музей истории похода Ермака, который расположен в часовне XIX века. Здесь представлены картины художника Павла Шардакова, памятник Ермаку и макеты старинного оружия.

В этом году Чусовой также получил федеральную субсидию по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на благоустройство туристического центра.

В Старом городе обновят смотровые площадки «ДКЖ» и «Трибуна», откуда открываются панорамные виды. На улице Ленина установят арт-объект «Чусовской Атлант», а в Сквере металлургов появится скульптура «Договор подписан», посвященная созданию Франко-Русского Уральского общества стальных и железоделательных заводов. Кроме того, в городе появятся памятники писателю Виктору Астафьеву и металлургу, тематические скамейки в виде рессор и барок, а также художественная подсветка зданий.

Во время поездки губернатор посетил и Чусовской музей. В прошлом году он переехал в новое двухэтажное здание в историческом центре города. Сейчас здесь работают постоянные экспозиции, посвященные истории тылового Чусового, госпиталям времен войны и участию жителей города в специальной военной операции.

В ближайшее время музей планирует развиваться в рамках проекта «Комфортный край», подготовив программу дальнейшей модернизации.

Ежегодно Чусовой посещают более 180 тысяч туристов. Одной из самых популярных экскурсий остается маршрут «Горнозаводская цивилизация Прикамья», которому в будущем планируют присвоить статус национального.

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