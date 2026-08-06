С осени 2025 года Пермский край пытались атаковать более 100 украинских БПЛА

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В разговоре с "КП-Пермь" и.о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов рассказал, что с осени прошлого года наш регион пытались атаковать более 100 вражеских дронов.

- Количество беспилотных летательных аппаратов, пытающихся атаковать промышленные объекты региона, увеличилось с начала года с трёх до тридцати, - говорит "КП-Пермь" Альберт Наилевич. - Общее количество зафиксированных БПЛА, угрожавших объектам края, уже превысило сто единиц.

Альберт Марданов напомнил слова губернатора Дмитрия Махонина о том, что главная цель противника — не люди, а наши предприятия. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны.

- Наш край силён своими производствами. Это кузница кадров, технологий и оборонной мощи. Именно поэтому враг целенаправленно атакует промышленные объекты региона — чтобы подорвать наш тыл. Но, несмотря на угрозы, предприятия продолжают работать, а система противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы региона эффективно противостоят воздушным атакам, - добавил Альберт Наилевич.

Большое интервью с Альбертом Мардановым о том, как защищают небо на нашим регионом, работают ли территории Пермского края диверсанты и как обычные жители могут помочь в борьбе с противником, читайте здесь.

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