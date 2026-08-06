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НовостиОбщество6 августа 2026 5:06

Ушел из жизни основатель турфирмы «Евразия» Сергей Минаев

Сергей Минаев стоял у истоков развития частного туризма на Урале
Дарья ЩЕРБИНИНА
Ушел из жизни основатель турфирмы «Евразия» Сергей Минаев

Ушел из жизни основатель турфирмы «Евразия» Сергей Минаев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

После продолжительной болезни скончался директор туристической компании «Евразия» Сергей Минаев. Также он был доцентом кафедры туризма географического факультета ПГНИУ. Об этом со ссылкой на близких умершего пишет "Ъ-Прикамье".

Сергей Минаев стоял у истоков развития частного туризма на Урале. В 1988 году он стал одним из основателей туристической фирмы «Евразия», которая считается одной из старейших частных туркомпаний Пермского края.

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