Пермская «ПАРМА» объявила расписание предсезонных матчей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Баскетбольный клуб «БЕТСИТИ ПАРМА» начал подготовку к новому сезону. Как сообщил президент клуба Сергей Богуславский, российские игроки уже приступили к тренировкам в Перми, а в ближайшее время к команде присоединятся легионеры.
В сентябре пермяков ждет насыщенная программа контрольных игр. Первый товарищеский матч состоится 1 сентября против действующего чемпиона Суперлиги — челябинского ЧБК. Затем, 4 сентября, команда сыграет в Москве с ЦСКА.
7 и 8 сентября «ПАРМА» выступит на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Соперниками пермского клуба станут «Зенит», УНИКС и МБА.
Заключительную выездную встречу перед стартом сезона команда проведет 15 сентября в Екатеринбурге против «Уралмаша».
Впервые увидеть обновленный состав «ПАРМЫ» болельщики смогут 19 и 20 сентября в УДС «Молот», где пройдет Кубок «Урал-Грейта».
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