У 490 жителей Прикамья выявили онкологические заболевания Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае за первые шесть месяцев 2026 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли почти 497 тысяч взрослых и 287 тысяч детей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Обследования позволили врачам вовремя обнаружить тысячи заболеваний, которые требуют лечения. Впервые у жителей региона выявили 10 885 заболеваний сердечно-сосудистой системы, 490 случаев злокачественных новообразований, 1 352 случая сахарного диабета и 226 хронических болезней органов дыхания.

После постановки диагнозов всем пациентам назначили необходимое лечение и взяли их под диспансерное наблюдение. В краевом Минздраве отметили, что раннее выявление заболеваний значительно повышает эффективность лечения и помогает сохранить качество жизни.

Кроме того, диспансеризация позволяет определить факторы, которые могут привести к развитию серьезных болезней. Среди них — высокий уровень сахара и холестерина в крови, лишний вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем и наследственность. По итогам обследования каждый пациент получает рекомендации врача по снижению этих рисков.

Пройти диспансеризацию жители Пермского края могут бесплатно в любой поликлинике региона независимо от того, к какому медицинскому учреждению прикреплен их полис ОМС.

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