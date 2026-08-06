В детских садах Перми пройдут Дни открытых дверей для родителей Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В августе детские сады Перми проведут Дни открытых дверей. Познакомиться с дошкольными учреждениями родители смогут 6, 13 и 20 августа. Акция охватит все районы города.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в эти дни для гостей организуют экскурсии по детским садам. Родителям покажут группы, игровые и спортивные площадки, расскажут, как проходит обучение, развитие и досуг воспитанников.

Посетители смогут познакомиться с воспитателями и другими специалистами, узнать об образовательных программах и современных методиках, а также задать вопросы об адаптации детей, режиме дня и взаимодействии с семьями. Кроме того, в детских садах пройдут мастер-классы, презентации творческих проектов и показательные развивающие занятия.

Мероприятия будут проходить в течение всего дня, поэтому родители смогут выбрать удобное время для посещения. Дни открытых дверей состоятся во всех районах Перми. Подробный график работы и список учреждений опубликованы в официальных сообществах детских садов в социальных сетях.

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