Пермяк выплатил почти полмиллиона рублей за драку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Перми полностью возместил ущерб мужчине, которого избил во время конфликта на улице. Исполнить решение суда удалось после того, как судебные приставы запретили должнику совершать регистрационные действия с принадлежащей ему недвижимостью.

Инцидент произошел во время прогулки потерпевшего с собакой. Между ним и случайным прохожим вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку.

В результате нападения мужчина получил травмы средней степени тяжести. Врачи диагностировали повреждения челюстно-лицевой области, многочисленные ушибы и ссадины. После лечения ему потребовалось дорогостоящее протезирование зубов. Из-за расходов на восстановление здоровья и причиненного морального вреда пострадавший обратился в суд.

Суд обязал виновника компенсировать расходы на лечение, а также выплатить компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания составила около 450 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам. Должнику предоставили срок для добровольной оплаты, однако он не выполнил требования суда.

Тогда приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих мужчине двух земельных участков, квартиры и четырех зданий. После применения этой меры должник полностью погасил задолженность. Денежные средства были перечислены пострадавшему, после чего исполнительное производство завершили.

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