Автобус №22 в Перми начал ходить до новой поликлиники на Гайве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Орджоникидзевском районе Перми автобусный маршрут №22 продлили до новой поликлиники, расположенной на улице Писарева, 56. Изменения стали возможны после завершения строительства разворотного кольца рядом с медицинским учреждением.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», новый дорожный объект появился на пересечении улиц Писарева и Воркутинской. Подрядчик выполнил комплекс работ: обустроил разворотное кольцо, тротуары, пешеходный переход, установил бордюры и новый остановочный павильон.

Благодаря этому добраться до поликлиники стало удобнее для всех жителей, в том числе для маломобильных граждан.

В городском департаменте транспорта рассказали, что с 5 августа автобус №22 курсирует до новой поликлиники. При движении в обоих направлениях он будет останавливаться на новой остановке «Улица Воркутинская». Кроме того, из-за продления маршрута скорректировали расписание отдельных рейсов.

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