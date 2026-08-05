До конца года в Чусовскую больницу примут на работу еще 10 врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время рабочей поездки в Чусовой 5 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил больницу имени В.Г. Любимова. Он ознакомился с тем, как обновляется медицинское учреждение и развивается его инфраструктура.

Сейчас прием пациентов уже ведется в новой поликлинике, которая открылась в прошлом году.

Работы по модернизации больницы продолжаются. В следующем году планируется начать капитальный ремонт здания, где разместится терапевтическое отделение. В дальнейшем также обновят другие корпуса больницы и установят новое здание фельдшерско-акушерского пункта в поселке Половинка.

Учреждение постепенно оснащают современным оборудованием. Так, в прошлом году больница получила передвижной рентген-аппарат с С-дугой, который позволяет проводить обследования прямо во время операций.

Кроме того, для больницы готовят будущие кадры. Сейчас по целевым договорам здесь обучаются 23 студента медицинских вузов и три ординатора.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru