В спорткомплексе имени Сухарева начали готовить лед к новому сезону Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На ледовой арене спортивного комплекса имени Сухарева завершились ремонтные работы. Это первое масштабное обновление объекта с момента его открытия в 2010 году.

Во время ремонта специалисты привели в порядок систему охлаждения льда. Они сняли старую изоляцию с труб, очистили их от ржавчины, обработали специальным антикоррозийным составом и установили новую теплоизоляцию. Кроме того, был отремонтирован короб и выровнен пол над трубами, отвечающими за охлаждение ледового покрытия. Также рабочие очистили технологический лоток и утеплили элементы системы.

Помимо этого, по всему периметру арены выполнили гидроизоляцию возле бортов, установили новые технологические ворота и выровняли основание ледового поля.

Сейчас на арене уже началась заливка льда. Ожидается, что первые тренировки фигуристов на обновленном покрытии пройдут уже на следующей неделе.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru