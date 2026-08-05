Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2026 14:40

В спорткомплексе имени Сухарева начали готовить лед к новому сезону

Сейчас на арене уже началась заливка льда
Дарья ЩЕРБИНИНА
В спорткомплексе имени Сухарева начали готовить лед к новому сезону

В спорткомплексе имени Сухарева начали готовить лед к новому сезону

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На ледовой арене спортивного комплекса имени Сухарева завершились ремонтные работы. Это первое масштабное обновление объекта с момента его открытия в 2010 году.

Во время ремонта специалисты привели в порядок систему охлаждения льда. Они сняли старую изоляцию с труб, очистили их от ржавчины, обработали специальным антикоррозийным составом и установили новую теплоизоляцию. Кроме того, был отремонтирован короб и выровнен пол над трубами, отвечающими за охлаждение ледового покрытия. Также рабочие очистили технологический лоток и утеплили элементы системы.

Помимо этого, по всему периметру арены выполнили гидроизоляцию возле бортов, установили новые технологические ворота и выровняли основание ледового поля.

Сейчас на арене уже началась заливка льда. Ожидается, что первые тренировки фигуристов на обновленном покрытии пройдут уже на следующей неделе.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru