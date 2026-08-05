Пермский Политех принял первых 629 студентов на бюджет

Фото: пресс-служба ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете завершился приоритетный этап приемной кампании. 3 августа вуз опубликовал первые приказы о зачислении. На бюджетные места уже поступили 629 человек. Об этом "КП-Пермь" рассказали в вузе.

В их числе — победители и призеры профильных олимпиад, абитуриенты, поступившие по целевому направлению, а также по особой и отдельной квотам. Без вступительных испытаний студентами ПНИПУ стали шесть победителей олимпиад. Они будут обучаться по направлениям, связанным с горным делом, техносферной безопасностью, авиационными и ракетными двигателями, лингвистикой, информатикой, вычислительной техникой и нефтегазовыми технологиями.

По особой квоте в университет зачислили 86 человек, среди которых дети-сироты и абитуриенты с особыми образовательными потребностями. Еще более 180 студентов поступили по отдельной квоте, предусмотренной для участников боевых действий и их детей.

По целевому обучению в Пермский Политех уже поступили свыше 350 человек. После окончания университета многие из них будут работать на крупных предприятиях Пермского края, включая «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-СТАР», Пермский пороховой завод, завод имени Ф. Э. Дзержинского, «Россети Урал» и другие компании оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

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